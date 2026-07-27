El campo respaldó el rumbo económico de Milei, pero insistió en que aún faltan reformas clave

> El campo respaldó el rumbo económico de Milei, pero insistió en que aún faltan reformas clave

Economía y Agro

Tras el discurso presidencial en la Exposición Rural de Palermo, dirigentes valoraron los cambios implementados por el Gobierno, aunque coincidieron en que la eliminación definitiva de las retenciones, la infraestructura y una mayor competitividad siguen siendo las principales cuentas pendientes.

27 de julio de 2026 a las 10:21 a. m.

27 de julio de 2026 a las 10:21 a. m.

El tradicional acto de clausura de la Exposición Rural de Palermo volvió a convertirse en el principal escenario del vínculo entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario. Frente a un auditorio integrado por productores, dirigentes y empresarios, el presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gestión, repasó las medidas implementadas desde diciembre de 2023 y ratificó su compromiso de continuar reduciendo la presión impositiva sobre el agro, aunque sin anunciar nuevas disposiciones para el sector.

La ausencia de anuncios concretos no sorprendió. Días antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el acto no sería el ámbito para presentar nuevas medidas. Sin embargo, la expectativa permanecía alta por tratarse de la principal tribuna política del campo argentino.

Lejos de expresar decepción, la reacción predominante fue de respaldo al rumbo elegido por el Gobierno, aunque acompañada por un mensaje claro: el proceso de reformas debe continuar y acelerar aquellos cambios que todavía condicionan la competitividad del sector.

Un apoyo con pedidos concretos Las principales entidades agropecuarias y representantes de la agroindustria coincidieron en reconocer que el escenario actual es sensiblemente mejor que el de años anteriores.

La reducción parcial de las retenciones, la eliminación de buena parte de las restricciones cambiarias, la simplificación de regulaciones y una mayor previsibilidad económica fueron señaladas como avances que comenzaron a mejorar el clima de inversión y las expectativas del productor.

Sin embargo, el respaldo estuvo lejos de ser un cheque en blanco.

La eliminación definitiva de los derechos de exportación volvió a ocupar el primer lugar entre los reclamos. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recordó que el campo aportó durante décadas miles de millones de dólares mediante un impuesto que calificó como confiscatorio y sostuvo que las retenciones "deben desaparecer para siempre".

"Hay un rumbo" Tras el discurso presidencial, buena parte de los referentes consultados por distintos medios especializados coincidieron en destacar que, aun cuando no hubo anuncios, el mensaje dejó una señal política importante.

El Gobierno volvió a ratificar que la reducción de la carga tributaria continúa siendo un objetivo de largo plazo y que las futuras rebajas dependerán del sostenimiento del equilibrio fiscal.

Esa definición fue interpretada como una confirmación del camino iniciado más que como una respuesta inmediata a los reclamos del sector.

Desde distintos ámbitos de la agroindustria señalaron que el productor hoy prioriza contar con reglas claras y previsibilidad antes que con medidas aisladas de corto plazo. En ese contexto, consideran que existe un cambio de dirección respecto de años anteriores, aunque advierten que todavía quedan reformas estructurales por concretar.

El presidente Javier Milei asistió el domingo al cierre de la Exposición Rural. Competitividad, el desafío pendiente Además de las retenciones, otro de los ejes recurrentes fue la necesidad de avanzar sobre los costos que siguen afectando la competitividad.

Los dirigentes rurales insistieron en la urgencia de mejorar la infraestructura vial, los caminos rurales, la logística y el sistema ferroviario para reducir costos de transporte y facilitar la salida de la producción.

También reclamaron mayor inversión pública en obras hidráulicas y de prevención frente a fenómenos climáticos extremos, una preocupación que cobró mayor relevancia tras las inundaciones registradas en distintas regiones productivas durante los últimos meses.

Un vínculo más cercano A diferencia de lo ocurrido durante buena parte de las últimas dos décadas, el vínculo institucional entre el Gobierno nacional y las entidades rurales atraviesa un momento de mayor sintonía.

El propio Milei volvió a presentar al agro como uno de los motores del crecimiento argentino y sostuvo que el país se encamina hacia un escenario donde el sector podrá desarrollar todo su potencial sin las restricciones que históricamente limitaron su expansión.