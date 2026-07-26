Milei le respondió al campo en La Rural: "Estamos en camino de liberarlos por completo"

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El Presidente cerró la Exposición de Palermo sin anuncios concretos, tal como había anticipado Caputo, pero prometió que el crecimiento de la energía y la minería financiará la eliminación total de las retenciones.

El presidente Javier Milei cerró este domingo la Exposición Rural de Palermo con una respuesta directa al reclamo que Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, había planteado desde el mismo atril: que las retenciones dejen de existir por ley y para siempre. "Estamos en camino de liberarlos por completo", afirmó el mandatario en su tercer discurso consecutivo en el predio, aunque —tal como había anticipado el ministro de Economía Luis Caputo días antes— no hubo anuncios concretos ni cronogramas nuevos.

"Una mano atada a la espalda" El eje del discurso presidencial fue el reconocimiento del esfuerzo fiscal que el sector todavía soporta, combinado con la promesa de que el final del tributo está a la vista. "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", sostuvo Milei.

El Presidente también repasó en tono crítico la relación histórica entre la política y el sector agropecuario: "La política convirtió al campo en el pagador de última instancia de la Argentina. Se lo atacó con cepos y otras medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre."

El balance de gestión: cepo, aranceles y mercados Milei dedicó buena parte de su discurso a enumerar las medidas de su gestión que beneficiaron al sector. La eliminación del cepo cambiario ocupó el lugar central: lo calificó como "el robo más grande que sufría el mercado" y cuantificó su impacto: "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos."

También mencionó la baja de aranceles a insumos y maquinarias y la apertura de mercados internacionales. "Hoy vuelvo por tercera vez a La Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena", dijo, y proyectó el horizonte que imagina: "El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia."

Entre los datos concretos, destacó el momento de la carne vacuna: "Está viviendo un momento histórico. La exportación creció un 46% en valor en los primeros cinco meses. El mercado de Estados Unidos es una máquina de batir récords. Ustedes son los protagonistas de este cambio, y nuestra labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible."

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La clave del financiamiento: energía y minería El pasaje más relevante del discurso en términos de definiciones económicas fue la explicación de cómo el Gobierno planea financiar la eliminación total de las retenciones sin comprometer el equilibrio fiscal. La respuesta está en los sectores extractivos: "Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Frente a quienes ven un riesgo, queremos señalar que presenta, antes que nada, una oportunidad. El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas."

El razonamiento oficial es que los ingresos fiscales provenientes de Vaca Muerta y de los proyectos mineros en desarrollo irán reemplazando progresivamente lo que hoy aportan los derechos de exportación agropecuarios, habilitando su eliminación sin generar un agujero en las cuentas públicas.

El cierre del discurso apeló a la épica histórica que el Presidente suele desplegar ante el auditorio rural: "Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando."