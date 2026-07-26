Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina tras los insultos de Milei a Lula: la relación bilateral toca su punto más bajo en décadas

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La cancillería brasileña calificó como una "afrenta" las declaraciones del Presidente, quien trató de "ladrón", "presidiario" y "totalitario" a su par durante el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en respuesta a las críticas que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político realizado el sábado en San Pablo. La decisión, tomada este domingo por la cancillería brasileña a cargo de Mauro Vieira, marca el punto más tenso de la relación bilateral en décadas y constituye la queja formal más contundente que Brasilia le haya dirigido a Buenos Aires en la historia reciente del vínculo entre ambos países.

Qué dijo Milei y por qué Brasil reaccionó así El detonante fue el discurso que Milei pronunció durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, quien se perfila como el principal opositor de Lula en las próximas elecciones brasileñas. Ante el público reunido en San Pablo, el mandatario argentino trató a Lula de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", habló de "terminar con la basura socialista" y criticó con dureza al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes.

Para el gobierno brasileño, esas declaraciones cruzaron una línea roja que Brasilia había marcado con claridad: las agresiones directas contra el presidente o contra las instituciones estatales del país vecino. Desde la cancillería calificaron los dichos como una "afrenta" sin precedentes en el vínculo entre ambas naciones.

La reacción no responde solo a las palabras. El propio viaje de Milei a Brasil para respaldar públicamente la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro fue leído en Brasilia como una intromisión directa en la política interna del país, algo que la diplomacia brasileña considera inadmisible viniendo de un jefe de Estado extranjero.

Qué significa el llamado a consultas y qué no El llamado a consultas de un embajador es una de las herramientas más serias de la diplomacia para expresar disgusto, aunque no implica la ruptura de relaciones. Es un primer paso de queja formal y concreta que busca transmitir una imagen inequívoca de incomodidad frente a la posición argentina. El embajador Bitelli deberá regresar a Brasilia para reportar ante su gobierno, y el tiempo que permanezca fuera de Buenos Aires funcionará como termómetro de la profundidad del conflicto.

Hasta ahora, las tensiones entre ambos gobiernos se habían mantenido en el plano de las diferencias presidenciales. Milei y Lula nunca ocultaron su antagonismo ideológico, y el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires ya había generado fricciones que Brasilia siguió con atención. Pero las respuestas públicas de Milei, pese a la confrontación, se habían mantenido dentro de un margen que la diplomacia brasileña toleraba. El discurso de San Pablo rompió ese equilibrio.

Lo que preocupa a los analistas de ambos lados de la frontera es que esta crisis amenaza con trascender el plano de los Ejecutivos y escalar a nivel estatal, afectando una relación que excede largamente a los gobiernos de turno: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el vínculo entre ambos países es la columna vertebral del Mercosur.

La incógnita: qué hará la Argentina La pregunta que queda abierta es cómo responderá el gobierno argentino y qué pasará con el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi. Las opciones van desde una respuesta espejo —llamar a consultas al propio embajador— hasta un intento de descomprimir por la vía diplomática. Cualquiera de los dos caminos tendrá consecuencias: el primero profundizaría la escalada; el segundo requeriría algún gesto de distensión que, dado el estilo confrontativo del Presidente, no parece estar en los planes inmediatos.