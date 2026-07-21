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Lionel Messi llegó a la Argentina tras la final del Mundial: pasará sus vacaciones en Rosario con su familia

El vuelo privado del capitán de la Selección proveniente de Miami aterrizó a las 6.30 de la mañana. El ídolo pasará unos días en su ciudad natal junto a sus familiares y luego se reincorporará a los entrenamientos de su equipo en Estados Unidos.

21 de julio de 2026 a las 08:17 a. m.

En la mañana de este martes en el aeropuerto de Fisherton aterrizó la aeronave que trasladó en un charter privado a Lionel Messi y su familia.