El Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”
El arquero de la Selección argentina rompió el silencio luego de la derrota en la final del Mundial 2026 y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. Además de lamentar la caída, dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo con la Albiceleste.
Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez utilizó su cuenta de Instagram para expresar el profundo dolor que le dejó la definición y agradecer el apoyo recibido.
El arquero, una de las grandes figuras del ciclo de Lionel Scaloni, aseguró que soñaba con volver a levantar la Copa del Mundo y hacer historia una vez más con la Selección.
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“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar”, comenzó la emotiva publicación del arquero del Aston Villa.
En esa misma línea, agregó: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el Dibu.