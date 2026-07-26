Kicillof impulsa la reelección indefinida de los intendentes: la oposición no podrá contra sus mayorías parlamentarias

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El gobernador respaldó públicamente la derogación de la ley que limita los mandatos de los jefes comunales bonaerenses. Con mayoría propia en el Senado y votos suficientes en Diputados, el proyecto tiene el resultado anticipado.

La reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser una discusión abstracta. El gobernador Axel Kicillof salió este jueves a respaldar públicamente el proyecto que deroga la ley sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y los números en la Legislatura indican que tiene los votos para lograrlo. "Es infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos, para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y son cercanos", dijo durante una visita por la séptima sección electoral. "Hay que esperar que resuelva la Legislatura", agregó, con la calma de quien sabe que la aritmética le es favorable.

Por qué le urge y qué está en juego La motivación de Kicillof es política y electoral sin demasiado misterio. De los 135 intendentes bonaerenses, unos 80 no podrán presentarse en los comicios de 2027 si se mantiene vigente la ley de Vidal. De ese total, 53 pertenecen a Unión por la Patria y 27 a la UCR o al vecinalismo. El gobernador necesita que sus aliados territoriales más importantes puedan continuar en sus cargos y que desde ahí apoyen su proyecto presidencial.

Entre los que quedarían afuera figuran nombres clave del mapa peronista: Mario Secco en Ensenada, Julio Alak en La Plata, Jorge Ferraresi en Avellaneda y Fernando Espinoza en La Matanza. También quedarían fuera históricos opositores al PJ, como el radical Miguel Lunghi, intendente de Tandil desde 2003 con siete mandatos consecutivos, lo que explica por qué una parte del radicalismo también tiene un interés concreto en que la ley se derogue.

El proyecto y quién lo impulsa La iniciativa fue presentada por la senadora Ayelén Durán, ex militante de La Cámpora reconvertida al Movimiento Derecho al Futuro, cercana al ministro Andrés "Cuervo" Larroque. El texto deroga los artículos uno y seis de la Ley 14.836 y extiende también la derogación a los concejales. El argumento central es el de la voluntad popular: "Limitar candidaturas es limitar opciones electorales", sostuvo Durán. El proyecto se discutirá en las comisiones de reforma política activas en ambas cámaras.

La aritmética que hace inevitable el resultado El peronismo tiene mayoría propia en el Senado con 24 de los 46 escaños, lo que hace que la aprobación en esa cámara sea prácticamente un trámite. En Diputados el escenario es más ajustado pero igualmente favorable: la suma del peronismo, La Cámpora y el kicillofismo con el apoyo de una parte del radicalismo —que tiene sus propios intendentes en riesgo— más el de algunos libertarios díscolos alcanza para reunir los votos necesarios.

En la práctica, la reelección indefinida para intendentes bonaerenses ya no es una posibilidad remota. Es una realidad que está esperando la votación formal.

Los intendentes reelectos en 2023 que quedarían habilitados para un nuevo mandato si se deroga la ley Primera Sección (18):

Sebastián Abella (Campana), Ariel Sujarchuk (Escobar), Javier Osuna (General Las Heras), Mauro García (General Rodríguez), Fernando Moreira (General San Martín), Mario Ishii (José C. Paz), Leonardo Boto (Luján), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Federico Achával (Pilar), Juan Andreotti (San Fernando), Jaime Méndez (San Miguel), Julio Zamora (Tigre) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Segunda Sección (7):

Esteban Sanzio (Baradero), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Javier Martínez (Pergamino), Román Bouvier (Rojas), Ricardo Alessandro (Salto), Francisco Ratto (San Antonio de Areco) y Cecilio Salazar (San Pedro).

Tercera Sección (13):

Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Etcheverry (Lobos), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Cuarta Sección (10):

Germán Lago (Alberti), María Celia Gianni (Carlos Tejedor), Guillermo Britos (Chivilcoy), Jorge Zavatarelli (General Pinto), Franco Flexas (General Viamonte), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Pablo Petrecca (Junín), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Salvador Serenal (Lincoln) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Quinta Sección (20):

Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Francisco Echarren (Castelli), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Carlos Rocha (General Guido), Esteban Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Alberto Gelené (Las Flores), Arnaldo Harispe (Lezama), Matías Rappallini (Maipú), José Castro (Monte), Arturo Rojas (Necochea), Maximiliano Suescún (Rauch), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Héctor Olivera (Tordillo) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

Sexta Sección (9):

Javier Andrés (Adolfo Alsina), Julio Marini (Benito Juárez), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Esteban Acerbo (Daireaux), Martín Randazzo (General La Madrid), José Nobre Ferreira (Guaminí), Sergio Bordoni (Tornquist) y Carlos Bevilacqua (Villarino).

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Séptima Sección (4):

Marcos Pisano (Bolívar), Ramón Capra (General Alvear), José Luis Salomón (Saladillo) y Gustavo Cocconi (Tapalqué).

Total: 81 intendentes reelectos en 2023 que no pueden presentarse en 2027 con la ley vigente.