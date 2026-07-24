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Ahora Google Maps muestra a las "Islas Malvinas" en lugar de "Falkland Islands"

El cambio opera con criterio de geolocalización. Así, desde otros países la búsqueda arroja como resultado el nombre utilizado por el gobierno británico.

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24 de julio de 2026 a las 07:28 a. m.
Ahora Google Maps muestra a las "Islas Malvinas" en lugar de "Falkland Islands"
Así se ven las Islas Malvinas en Google Maps.

En las últimas horas, Google Maps fue tendencia luego de que cientos de usuarios compartieran capturas en las que el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas".

La situación generó una gran repercusión en redes sociales y abrió un debate sobre un supuesto cambio en la plataforma.

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Muchos usuarios aseguraron que anteriormente solo figuraba el nombre en inglés, "Falkland Islands", mientras que otros interpretaron la aparición de "Islas Malvinas" como un reconocimiento vinculado al Mundial 2026. Sin embargo, la explicación es diferente.

Solo en Argentina

La política de Google Maps establece que la denominación de determinados territorios en disputa varía según el país desde donde se accede al servicio:

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Desde Argentina, el archipiélago aparece como "Islas Malvinas", de acuerdo con la denominación oficial utilizada en el país.

Desde el Reino Unido, la plataforma muestra "Falkland Islands", siguiendo el nombre empleado por el gobierno británico.

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En otros países, Google adapta la visualización de acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas locales de cada mercado.

¿Hubo un cambio reciente en Google Maps?

No. La empresa no anunció una modificación reciente en la forma de mostrar el nombre de las Islas Malvinas. El sistema de visualización regional forma parte de una política que Google Maps aplica desde hace años para territorios cuya soberanía es objeto de disputas internacionales.

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Por ese motivo, el nombre que ve cada usuario depende de la ubicación desde la que realiza la consulta y no de un cambio global en la plataforma.

La viralización del tema en redes sociales reavivó el interés por el funcionamiento de Google Maps, pero la compañía mantiene el mismo criterio: adaptar la denominación de determinados territorios a la normativa y el uso oficial de cada país donde presta el servicio.

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