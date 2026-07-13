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Anuncian un aumento salarial para la Policía Bonaerense

Será del 7% en dos tramos, el mismo porcentaje que se acordó con docentes y estatales. También suben los programas sociales.

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13 de julio de 2026 a las 03:25 p. m.
Anuncian un aumento salarial para la Policía Bonaerense
Las fuerzas de seguridad tienen un aumento salarial confirmado por Provincia.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un aumento salarial para la policía bonaerense que calcará el acuerdo de paritarias para los trabajadores estatales y los docentes: 7% en dos tramos, 5% en julio y 2% en agosto. Además, se incrementarán los programas de ayuda social.

Kicillof viene de cerrar una paritaria exitosa con los estatales y docentes -pese a que en esta caso hubo un paro de 24 horas- con los que alcanzó el segundo acuerdo del año, pero con los policías la negociación está prohibida por ley, debido a lo cual la política salarial se dispone por decreto del Ejecutivo.

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Confirmado el aumento

La decisión en el Gobierno es anunciar -lo hizo este lunes- que los policías recibirán un aumento igual al del testo de los estatales, que se suma al 9,3% del primer acuerdo de paritarias que también fue replicado por decreto para los uniformados. Del mismo modo, para la Policía. La suba escalonada del 7% se computara sobre los salarios de junio.

Hoy, sin contar adicionales, un superintendente de la policía provincial gana un básico de casi $2.3 millones, un Comisario General cobra en torno a los 1.9 millones; un comisario mayor $1.7, un comisario Inspector $1.5 millones y un oficial ingresante cerca de $900.000.

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Más mejoras

En paralelo, el Gobierno anunciará una suba en los montos que se pagan por programas sociales, entre los que se cuentan el Envión, Reunir, Barrios Bonaerenses y el plan Más Vida. Esos programas habían recibido un incremento del 25% en abril, cuando se dispuso también una duplicación de la asistencia alimentaria que se canaliza vía municipios.

En ese momento, la provincia suspendió el programa Mesa, que entregaba una caja con alimentos por mes a las familias de todos los alumnos de las escuelas públicas.

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