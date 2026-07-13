La moto se convierte en la brújula de la movilidad argentina con 433 mil unidades patentadas en el primer semestre de 2026

> La moto se convierte en la brújula de la movilidad argentina con 433 mil unidades patentadas en el primer semestre de 2026

Pergamino

El patentamiento de motovehículos en Argentina culminó los primeros seis meses de 2026 con un alza interanual de más del 43%, superando las 433 mil unidades.

El mercado de motovehículos en Argentina cerró el primer semestre de 2026 con números que confirman la expansión del sector. Según los datos de Cafam (Cámara de Fabricantes de Motovehículos), se patentaron 443.000 unidades entre enero y junio, lo que representa un salto del 43,55% en comparación con los 308.599 motovehículos registrados en el mismo período de 2025. Este crecimiento consolida a la moto como una de las alternativas de movilidad urbana preferidas.

El mes de junio 2026 no fue la excepción a esta tendencia alcista. Durante el sexto mes del año se registraron 68.340 patentamientos, un 41,56% por encima de las 48.276 unidades de junio de 2025.

Primer semestre El análisis detallado de los datos del primer semestre revela una matriz de mercado concentrada en dos variables: el origen de fabricación y la cilindrada. La industria nacional domina casi por completo las ventas. En el acumulado del semestre, el 97,04% (429.869 unidades) de las motos patentadas fueron nacionales, dejando un 2,96% (13.131 unidades) para los modelos importados. Esta proporción se mantuvo prácticamente inalterada durante el mes de junio, con un 96,80% (66.151 unidades) de participación nacional y 2.189 unidades importadas.

Por su parte, la segmentación por motorización en este primer semestre evidencia que el mercado argentino es, ante todo, un mercado de entrada de gama. Las motos de entre 101-250 cc. representaron el 92,59% de las ventas semestrales con 404.229 unidades. Por detrás quedaron los segmentos de media cilindrada (251-500 cc.) con un 5,39% que representa 23.538 motos y los de alta cilindrada (501-800 cc.) con 8.792, un 2,01%. Particularmente solo en junio, 62.328 motos fueron de 101-250 cc.; 3.409 fueron de 251-500 cc. y 1.446 fueron de 501-800 cc.

Seguí leyendo Pergamino Anuncian un aumento salarial para la Policía Bonaerense

Tipo de motos En cuanto a las categorías, las motos tipo CubUnderbone, clásicas para el uso diario y laboral, son las líderes del mercado. En el primer semestre, captaron el 61,64% de los patentamientos con 268.811 unidades. Le siguen de las motos Street (18,39%) con 80.220, las On-Off con 72.324 (16,58%) y, finalmente, los Scooters con 14.767 (3,39%). Resulta interesante observar que durante el mes de junio, la preferencia por las motos CubUnderbone se acentuó aún más, trepando al 63,12% del total mensual con 42.444. En el caso de las Street en junio fueron 12.006, las On Off, 10.803 y las Scooter 1.986.