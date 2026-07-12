Rico Zini: “La libertad es el motor, pero la gestión responsable, el camino”

Pergamino

El senador del PRO marcó su postura cuando comienzan a discutirse formas de gestionar lo público tanto a nivel provincial como al interior de los gobiernos locales.

En un escenario en el que comienzan a discutirse formas de gestionar lo público, y en el contexto del reciente relanzamiento del PRO, el senador provincial Juan Manuel Rico Zini avanzó en una serie de definiciones que marcan la postura política del espacio que representa y las prioridades para atender demandas de una sociedad cada vez más exigente con la calidad de las políticas públicas.

“La libertad es el motor, pero la gestión responsable es el camino”, expresó el legislador del PRO planteando el concepto de “liberalismo pragmático” como eje de la gestión de los gobiernos locales, para que “aquello que están llamados a hacer, se traduzca en gerenciamiento profesional, seguridad y apoyo a la iniciativa privada, sin desconocer cuestiones que son de responsabilidad esencial del Estado”.

“Personalmente tengo una visión integradora que toma elementos del relanzamiento del PRO y una mirada liberal respetuosa de la libertad individual, la seguridad y la iniciativa privada; y convicción por una gestión municipal responsable y un Estado que cumpla con eficacia las funciones que le corresponden”, definió.

El integrante del bloque de senadores del PRO reforzó la idea de que “la Provincia de Buenos Aires debe parecerse más a las ciudades que funcionan” y opinó que “en los municipios gobernados por el PRO la gente vive mejor”.

En coincidencia con las apreciaciones de su compañero de bancada, Guillermo Montenegro- quien en el último encuentro partidario realizado en Mar del Plata planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión que salgan de la lógica de que es el Estado el que por sí solo debe resolver los problemas para discutir otras dinámicas- Rico Zini subrayó: “Todos los municipios de la Provincia necesitan una gestión práctica, eficiente y cercana a los vecinos”.

“Necesitamos recuperar los valores de la libertad y la iniciativa privada, pero ratificando el compromiso con la gestión pública eficaz y la protección de aquellas prestaciones municipales que no pueden delegarse”, remarcó el legislador inscribiendo en el debate el imperativo de un “liberalismo práctico” que sirva para “resolver los problemas que afectan la vida cotidiana de los vecinos”.

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“Desde mi actividad legislativa y la interacción con la comunidad mi compromiso inmediato es con estas ideas para ofrecer soluciones viables y consensuadas a desafíos locales que son cada vez más diversos”, destacó, convencido de que “ofrecer un contrato de gobernabilidad basado en la eficiencia, la responsabilidad y el control ciudadano- premisas que están en el ideario del PRO-, es un imperativo en momentos en que los gobiernos locales son interpelados a acompañar a los vecinos en problemáticas complejas”.

“Atender problemas de seguridad, empleo, ambientales y de planificación urbana, necesita de representantes que entiendan que el Estado debe dejar de poner obstáculos y empezar a generar oportunidades”, agregó.

Una provincia que funcione En sintonía con lo que el PRO viene planteando a nivel provincial, “la mejora en los municipios pasa por despolitizar la gestión cotidiana, priorizando las necesidades de los vecinos por sobre los intereses partidarios”.

“Necesitamos menos Estado ineficiente y más municipios que funcionen para la gente. Esto, lejos de ser un slogan, significa priorizar eficiencia sin renunciar a las responsabilidades públicas que deben ejercerse bien y con transparencia”, enfatizó.