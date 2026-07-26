La Rural reclamó que las retenciones "dejen de existir por ley y para siempre" ante un Milei que escuchó desde el palco

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Nicolás Pino, presidente de la entidad, señaló que el campo aportó US$215.000 millones desde 2002 por ese tributo y destacó lo que los productores hicieron con lo que dejaron de pagar: reinvertirlo en producción.

Ante tribunas colmadas en el día de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, pronunció desde el atril el reclamo más contundente de su discurso, a metros del presidente Javier Milei: que la eliminación de los derechos de exportación se concrete "por ley y para siempre". La frase resume la expectativa del sector agropecuario en un momento en que el Gobierno ya inició un cronograma de baja gradual del tributo pero sin el blindaje legislativo que el campo considera indispensable para que la medida no dependa de la voluntad del gobierno de turno.

"Un régimen confiscatorio": el número que Pino puso sobre la mesa El presidente de la SRA eligió respaldar el reclamo con una cifra de escala histórica. "Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones", dijo, y precisó que unos 215.000 millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado solo por ese concepto desde entonces. El número, acumulado a lo largo de más de dos décadas y de gobiernos de todos los signos, busca dimensionar lo que el sector considera una transferencia forzada de recursos sin precedentes.

Pero el pasaje más efectivo del discurso no estuvo en la queja sino en la demostración. Pino destacó que la política de baja de retenciones del actual gobierno les dejó a los productores unos 6.000 millones de dólares que en otro contexto habrían sido tributados. Y respondió la pregunta que él mismo planteó: "¿Qué hicimos los productores con la suma no confiscada? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras."

Los resultados de esa reinversión, según enumeró, están a la vista: crecimiento en la producción de carnes, huevos y miel, una cosecha de maíz 34 % mayor, el doble de girasol con 7,5 millones de toneladas y un récord histórico de trigo con 30 millones de toneladas. El argumento es transparente: cada dólar que no se retiene vuelve al circuito productivo y se multiplica.

Lo que el Gobierno ya hizo y lo que falta El reclamo de Pino no cayó en el vacío ni desconoce los avances. En mayo pasado, durante el 172.° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de retenciones para el trigo y la cebada, que pasaron de tributar 7,5 % a 5,5 %. También comunicó un cronograma de reducción gradual para la soja a partir de enero próximo, y al día siguiente el Ministerio de Economía sumó al maíz, el girasol y el sorgo a la disminución progresiva desde enero de 2027.

La diferencia entre lo que hay y lo que el campo pide es de naturaleza institucional: los anuncios y decretos pueden revertirse con la misma facilidad con que se dictan. Una ley del Congreso, en cambio, exigiría que cualquier futuro gobierno que quisiera restablecer el tributo tuviera que atravesar el costo político de votarlo. "Por ley y para siempre" es, en ese sentido, un pedido de garantías más que de alícuotas.

Un palco cargado de señales políticas La inauguración dejó también su lectura política. Milei llegó poco antes de las 11 en una camioneta hasta la tranquera de la pista central y caminó hasta el palco acompañado por el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. La imagen del flamante jefe de Gabinete junto al Presidente en su primera Rural en el cargo no pasó inadvertida.

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