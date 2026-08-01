Ramallo retiró y compactó 289 autos abandonados de las dependencias policiales

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El operativo permitió retirar 224 motocicletas y 65 automóviles secuestrados que permanecían desde hacía años en comisarías, liberando espacios y mejorando las condiciones ambientales.

Las dependencias policiales de la ciudad de Ramallo quedaron liberadas de casi 300 vehículos abandonados tras un operativo de compactación que retiró 224 motocicletas y 65 automóviles. La medida permitió recuperar espacios utilizados como depósitos, mejorar las condiciones de trabajo del personal y responder a un histórico reclamo de los vecinos.

Compactaron 289 vehículos que permanecían secuestrados desde hacía años El procedimiento permitió retirar un total de 289 rodados, compuestos por 224 motocicletas y 65 automóviles que permanecían secuestrados en distintas dependencias policiales del distrito. Muchos de estos vehículos llevaban varios años ocupando los patios de las comisarías luego de haber sido retenidos en procedimientos policiales y de quedar bajo disposición judicial.

En la mayoría de los casos, los propietarios nunca retiraron los vehículos una vez concluidos los procesos judiciales y administrativos correspondientes, por lo que continuaban almacenados sin cumplir ninguna función operativa y ocupando un espacio cada vez más necesario para el funcionamiento de las dependencias.

Un operativo coordinado entre Provincia, Policía y el Municipio La compactación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Bonaerense y la Subsecretaría de Seguridad de Ramallo, organismos que coordinaron el operativo una vez finalizados los trámites administrativos y judiciales que habilitaron la disposición final de los rodados.

La intervención permitió liberar completamente los sectores destinados al depósito de vehículos secuestrados, una situación que en algunos casos se mantenía desde hacía varios años y que limitaba la capacidad operativa de las comisarías.

Beneficios ambientales y mejoras para las comisarías de Ramallo Además de recuperar espacio físico, la eliminación de la chatarra representa un importante beneficio ambiental. La acumulación prolongada de vehículos favorecía la contaminación visual, la proliferación de malezas, la acumulación de residuos y la presencia de insectos y otros vectores.

Con los patios despejados, las dependencias policiales podrán destinar esos sectores exclusivamente a tareas operativas, mejorando las condiciones de trabajo del personal y reduciendo el impacto que estos depósitos generaban sobre los barrios cercanos.