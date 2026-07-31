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Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario

Una mujer oriunda de Rojas falleció junto a otras dos personas tras un choque contra un guardarraíl en la Autopista Córdoba-Rosario.

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31 de julio de 2026 a las 10:24 a. m.
Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario

Una vecina de la ciudad de Rojas perdió la vida este jueves por la mañana en un violento accidente ocurrido en la Autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison. La camioneta en la que viajaba impactó contra un guardarraíl y un cartel, quedando partida en dos.

Tragedia en la Autopista Córdoba-Rosario: tres muertos y un herido grave

El siniestro se registró alrededor de las 9 de la mañana y fue confirmado por la Policía de Córdoba, que intervino en el lugar junto a los servicios de emergencia. Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux perdió el control por causas que aún se investigan e impactó violentamente contra las estructuras ubicadas al costado de la autopista.

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Como consecuencia del impacto fallecieron tres ocupantes del vehículo: un hombre de 29 años y dos mujeres de 51 y 61 años. Entre las víctimas se encontraba una mujer oriunda de Rojas, cuya identidad fue confirmada tras el trabajo de los investigadores.

El cuarto ocupante de la camioneta, un hombre de 47 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Bell Ville, donde permanecía internado bajo atención médica.

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La camioneta quedó destruida tras el impacto contra el guardarraíl

La violencia del choque provocó que la Toyota Hilux quedara prácticamente destruida y partida a la mitad sobre la calzada de la autopista. Además, partes del vehículo quedaron dispersas en la zona, lo que obligó a desplegar un importante operativo para ordenar el tránsito.

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De acuerdo con los primeros datos aportados por los investigadores, el rodado habría impactado inicialmente contra el guardarraíl y luego contra un cartel informativo ubicado sobre la traza de la Autopista Córdoba-Rosario.

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Personal policial, equipos médicos y efectivos de seguridad trabajaron durante la mañana en el lugar del accidente para asistir a las víctimas y realizar las primeras pericias.

Investigan las causas del fatal accidente ocurrido en Córdoba

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué factores provocaron la pérdida de control de la camioneta y la posterior colisión. Por el momento no trascendieron detalles sobre si hubo intervención de otro vehículo.

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La causa quedó bajo análisis judicial y los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del accidente. Mientras tanto, familiares y allegados de las víctimas atraviesan horas de profundo dolor por la tragedia que dejó tres personas fallecidas y un herido de gravedad.

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