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Salto intensificó las tareas de limpieza y mantenimiento ante el pronóstico de lluvias

La Municipalidad desplegó operativos preventivos con personal del Obrador Municipal y Defensa Civil para mejorar el drenaje urbano y pidió colaboración a los vecinos.

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31 de julio de 2026 a las 10:18 a. m.
Salto intensificó las tareas de limpieza y mantenimiento ante el pronóstico de lluvias

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones, el Municipio de Salto puso en marcha un operativo preventivo con trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de evitar anegamientos y garantizar el correcto escurrimiento del agua durante los próximos días.

Trabajos de limpieza en calles y desagües de Salto

Las tareas fueron desarrolladas por personal del Obrador Municipal y Defensa Civil, que recorrieron diferentes puntos de la ciudad para detectar posibles obstrucciones y realizar acciones que permitan mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

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Entre los trabajos realizados se destacó el retiro de bolsones que impedían el normal paso del agua en el Pasaje del Indio y en calle Liniers. La acumulación de residuos y materiales en espacios públicos puede dificultar el escurrimiento durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, generando complicaciones para vecinos y automovilistas.

Además, las cuadrillas municipales avanzaron con la limpieza de rejillas y bocas de tormenta ubicadas en las terrazas de calle Buenos Aires y en la intersección de Salta y Bernardino Esperanza.

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Mantenimiento preventivo para evitar anegamientos

Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones habituales de prevención que se realizan ante la llegada de fenómenos climáticos que pueden provocar acumulación de agua en distintos sectores urbanos.

En paralelo a las tareas vinculadas al drenaje, también se llevaron adelante trabajos de mejora vial. En este marco, se avanzó con el entoscado de calle Formosa, una intervención destinada a mejorar las condiciones de circulación y el mantenimiento de la traza.

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Los operativos buscan reducir los riesgos asociados a las lluvias y brindar una respuesta anticipada frente a posibles inconvenientes que puedan surgir por la acumulación de agua en calles y espacios públicos.

El Municipio pidió colaboración a los vecinos

Desde la comuna remarcaron la importancia del compromiso de la comunidad para acompañar las medidas de prevención. En ese sentido, solicitaron a los vecinos mantener limpios los frentes de sus viviendas y evitar arrojar residuos en la vía pública.

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La presencia de basura en calles, cordones, bocas de tormenta y desagües puede generar bloqueos e impedir el normal funcionamiento de la infraestructura hidráulica, aumentando las posibilidades de anegamientos.

Las autoridades recomendaron además prestar atención a los canales oficiales de información ante la evolución del pronóstico meteorológico y continuar colaborando con pequeñas acciones que contribuyen al cuidado de la ciudad.

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