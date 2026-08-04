Provincia: Proponen que las multas no impidan renovar la licencia de conducir

Pergamino

Es un paso importante teniendo en cuenta los reclamos permanentes que se generan en torno a las infracciones al momento de gestionar el registro.

Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para que las multas de tránsito o las deudas por tributos no sean un impedimento al momento de tramitar o renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca modificar la legislación vigente y sostiene que el registro debe acreditar la aptitud para conducir, sin convertirse en una herramienta de recaudación.

Importante propuesta La propuesta fue presentada por el diputado provincial Juanes Osaba y plantea modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927. El objetivo es impedir que los municipios o la Provincia exijan un libre deuda como requisito para iniciar, renovar, obtener un duplicado o gestionar una licencia de conducir.

Desde el bloque libertario sostuvieron que actualmente muchos bonaerenses se encuentran con que no pueden completar el trámite por mantener multas impagas, situación que, según afirman, "no mejora la seguridad vial" y solo transforma la licencia en un mecanismo de cobro.

"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de extorsión para agrandar la caja", expresó Osaba al presentar el proyecto.

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Datos de la iniciativa La iniciativa establece que las actas de infracción en trámite, las multas impagas que aún no hayan sido juzgadas o que no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedir la realización del trámite. En esos casos, el organismo encargado de emitir la licencia únicamente podrá informar al solicitante sobre el estado de sus antecedentes, sin que ello represente una condición para obtener el registro.

Al mismo tiempo, el proyecto aclara que el Estado conservará todas sus facultades para reclamar el pago de las multas mediante los mecanismos legales correspondientes.