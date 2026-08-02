San Antonio de Areco: Galpón Chamico fortalece su propuesta cultural y anuncia nuevos espectáculos para agosto en Areco
Tras una exitosa temporada de vacaciones de invierno, el espacio autogestivo proyecta nuevas funciones y consolida su crecimiento con el respaldo del público.
Luego de una destacada programación durante las vacaciones de invierno, el Galpón Chamico de San Antonio de Areco se prepara para una nueva etapa con espectáculos previstos para agosto. El espacio cultural independiente continúa ampliando su cartelera gracias al trabajo colectivo de artistas locales y al constante acompañamiento de la comunidad.
El Galpón Chamico consolida su crecimiento como espacio cultural independiente
Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por un grupo de artistas arequeros se convirtió en una de las propuestas culturales autogestivas más activas de San Antonio de Areco. Tras el cierre de la programación especial de vacaciones de invierno, el espacio ya trabaja en nuevos espectáculos que llegarán durante agosto.
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Santiago Colatruglio destacó la respuesta del público durante las últimas semanas y señaló que el objetivo sigue siendo ofrecer espectáculos de calidad, combinando producciones locales con artistas invitados que habitualmente no llegan a la ciudad.
"Queremos ofrecer una propuesta cultural que esté buena, que tenga calidad y que también pueda acercar artistas que muchas veces no llegan a Areco", expresó.
Durante el receso invernal pasaron por el escenario propuestas de circo, teatro, magia y humor, con una importante participación de familias, incluso en jornadas con pronóstico de lluvia.
Un modelo autogestivo que apuesta al acceso a la cultura
El Galpón Chamico funciona de manera completamente autogestiva. Cada función, cada aporte del público y cada colaboración permiten sostener el espacio, pagar a los artistas y continuar ampliando la programación.
Con ese espíritu, todas las funciones de las vacaciones de invierno se realizaron bajo la modalidad "a la gorra", una decisión pensada para que ninguna familia quedara excluida por razones económicas.
"Sabemos que la situación está difícil. Todo lo que entra vuelve al espacio, sirve para pagar a los artistas y para que el Galpón siga creciendo", explicó Colatruglio.
El referente del espacio también destacó que el creciente acompañamiento del público permite pensar en propuestas de mayor escala y fortalecer un proyecto que se construye entre toda la comunidad.
La cartelera de agosto comienza con una nueva propuesta teatral
Mientras concluye la programación de invierno, el Galpón Chamico ya confirmó su primera función para agosto. El sábado 8, a las 20, se presentará "Curuza, a flor de piel", protagonizada por la actriz Marina Castillo, reconocida por su trayectoria en teatro y televisión.
Según explicó Colatruglio, la elección de la obra responde principalmente a la calidad artística de la propuesta y al compromiso de su protagonista, más allá de su reconocimiento público.
"La traemos por la calidad actoral, por el trabajo y el compromiso que le pone a cada proyecto", afirmó.
Con una programación cada vez más amplia y una comunidad que acompaña función tras función, el Galpón Chamico continúa consolidándose como un referente de la cultura independiente en San Antonio de Areco, demostrando que el esfuerzo colectivo puede convertirse en una propuesta artística sostenida y en constante crecimiento.