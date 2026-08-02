Más de 1.400 vecinos de San Nicolás accedieron al Seguro por Desempleo durante el primer semestre

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San Nicolás

Las altas corresponden a trabajadores despedidos sin causa. San Nicolás concentró el 45% de los nuevos beneficiarios de la región.

Un total de 1.421 personas de San Nicolás fueron incorporadas durante el primer semestre de 2026 al Seguro por Desempleo, la prestación económica destinada a trabajadores registrados despedidos sin causa. La cifra posiciona al distrito como el de mayor cantidad de altas dentro de la jurisdicción regional de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

San Nicolás concentró casi la mitad de las altas regionales Según datos aportados por la Agencia Territorial San Nicolás de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las 1.421 incorporaciones realizadas entre enero y junio representan el 45% del total de nuevas altas registradas en la jurisdicción regional, que abarca trece partidos del norte bonaerense.

Después de San Nicolás, los distritos con mayor cantidad de nuevos beneficiarios fueron Pergamino, con 616 altas; San Pedro, con 235; Ramallo, con 228; Baradero, con 166; Arrecifes, con 141; Colón, con 91; San Andrés de Giles, con 58; San Antonio de Areco, con 56; Carmen de Areco, con 42; Capitán Sarmiento, con 41; General Villegas, con 37; y General Arenales, con 9.

Las cifras reflejan el impacto que tuvo el aumento de despidos en el empleo formal durante los primeros seis meses del año, en un contexto en el que el Indec informó una tasa de desocupación del 10,4% para el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución durante el primer trimestre de 2026.

Más de 90.000 trabajadores comenzaron a cobrar el beneficio en todo el país A nivel nacional, 90.634 trabajadores registrados despedidos sin causa comenzaron a percibir el Seguro por Desempleo entre enero y junio de 2026. La cifra representa un incremento del 27,4% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 71.151 nuevas altas.

Los sectores más afectados fueron la industria manufacturera, con 22.766 incorporaciones; el comercio, con 20.651; y la construcción, con 13.819.

Durante junio, considerando las bajas por finalización del beneficio o reincorporación laboral, un total de 116.641 personas cobraron la prestación en todo el país, con un pago promedio de 316.935 pesos. De ese total, casi 50.000 beneficiarios residían en la provincia de Buenos Aires.

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Si se contabilizan las altas registradas desde 2024 hasta el primer semestre de 2026, más de 418.800 trabajadores accedieron al Seguro por Desempleo durante la actual gestión nacional.

Quiénes pueden acceder al Seguro por Desempleo y cómo funciona El Seguro por Desempleo está destinado a trabajadores en relación de dependencia comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización del contrato o por causas ajenas a su voluntad.

Mientras perciben el beneficio, que puede extenderse entre dos y doce meses según los aportes realizados, los beneficiarios mantienen el cobro de las asignaciones familiares, continúan con la cobertura de su obra social y el período es computado como antigüedad para la jubilación.

El monto de la prestación disminuye de manera progresiva: durante los primeros cuatro meses se percibe el 100% del beneficio calculado; entre el quinto y el octavo mes, el 80%; y entre el noveno y el duodécimo, el 70%.

Entre los requisitos principales se encuentra haber trabajado al menos seis meses con aportes durante los tres años previos al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exigen al menos 90 días trabajados durante el último año y menos de doce meses de actividad en los últimos tres años.