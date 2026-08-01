> Cuatro vecinos de San Nicolás permanecen desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, según datos extraoficiales

San Nicolás

Cuatro nicoleños que viajaron como voluntarios al conflicto permanecen desaparecidos. La Justicia investiga además una red de reclutamiento de argentinos.

Cuatro vecinos de la ciudad de San Nicolás permanecen desaparecidos en combate tras haberse incorporado como voluntarios a la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con información extraoficial. Tres de ellos combatían para las fuerzas ucranianas y el restante integraba las tropas rusas, sin que hasta el momento existan confirmaciones oficiales sobre su destino.

¿Quiénes son los nicoleños desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania? La guerra iniciada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 superó los cuatro años de enfrentamientos y continúa dejando un elevado número de víctimas militares y civiles, además de combatientes extranjeros cuyo paradero permanece incierto.

En ese contexto, cuatro nicoleños figuran como desaparecidos luego de haberse alistado como voluntarios en distintos momentos del conflicto. Según la información difundida, Rossi permanece desaparecido desde hace al menos dos años. Mansilla perdió contacto desde agosto de 2024, cuando se incorporó al Ejército de Ucrania; Rodríguez permanece desaparecido desde diciembre de 2024; mientras que Calvo, quien combatía para Rusia, no registra novedades desde fines del año pasado.

Hasta el momento, ninguna autoridad confirmó oficialmente qué ocurrió con ellos.

¿Cómo llegan argentinos a combatir en el conflicto europeo? Si bien no existe un registro oficial sobre la cantidad de argentinos que participaron o participan de la guerra, distintas investigaciones indican que decenas de ciudadanos viajaron a Europa para incorporarse, principalmente, a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. También se documentaron casos de argentinos que se sumaron a las fuerzas rusas, aunque en menor cantidad.

Los reclutamientos suelen iniciarse mediante contactos en redes sociales, grupos de Telegram, foros especializados o espacios vinculados con exmilitares y personal de seguridad. Tras una primera selección virtual, muchos voluntarios son derivados a centros de entrenamiento en Europa antes de ser enviados al frente de combate.

Las motivaciones son diversas: algunos aseguran haber actuado por convicciones ideológicas, otros por su experiencia militar y también existen quienes reconocieron que el aspecto económico fue un factor determinante, con remuneraciones que rondarían los 3.000 dólares mensuales.

La Justicia argentina investiga una red de reclutamiento En paralelo, la Justicia Federal avanza en una investigación sobre una presunta organización dedicada a captar argentinos para enviarlos a combatir en la guerra.

La causa comenzó luego de que cuatro ciudadanos fueran detectados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaban viajar hacia Europa con explicaciones contradictorias sobre el motivo del viaje. A partir de esa situación intervinieron la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).