Los tres barrios más caros de San Nicolás y las razones que explican su alta cotización

> Los tres barrios más caros de San Nicolás y las razones que explican su alta cotización

San Nicolás

Centro, Costanera y Barrio Somisa lideran el mercado inmobiliario de San Nicolás por ubicación, infraestructura y calidad de las viviendas. La diferencia de precios con otros sectores supera el 150%.

El mercado inmobiliario de San Nicolás mantiene un comportamiento estable y, dentro de ese escenario, tres barrios continúan concentrando las propiedades de mayor valor. La combinación de servicios, entorno urbano, cercanía al río Paraná y calidad constructiva explica por qué Centro, Costanera y Barrio Somisa siguen siendo las zonas más cotizadas de la ciudad.

Centro, Costanera y Barrio Somisa lideran el mercado inmobiliario El sector céntrico continúa siendo la principal referencia para quienes buscan invertir en bienes raíces. La cercanía con el área comercial, entidades bancarias, escuelas, centros de salud y organismos públicos sostiene una demanda permanente tanto para viviendas como para desarrollos inmobiliarios.

En esta zona, el valor promedio del metro cuadrado para departamentos ronda los 1.500 dólares, aunque las unidades de mayor categoría pueden alcanzar los 2.500 dólares por metro cuadrado, especialmente en edificios nuevos o con prestaciones premium.

La Costanera se ubica inmediatamente detrás entre las áreas de mayor cotización. Las vistas al río Paraná, los edificios de alta gama y el crecimiento de emprendimientos residenciales elevaron significativamente el precio de las propiedades en los últimos años.

Por su parte, Barrio Somisa completa el podio de los sectores más exclusivos. Sus amplios terrenos, calles arboladas, perfil residencial y viviendas de gran calidad lo convierten en una de las opciones más buscadas por familias que priorizan tranquilidad sin resignar servicios.

Qué buscan hoy los compradores de viviendas en San Nicolás Los operadores inmobiliarios coinciden en que la mayor parte de las consultas se concentra en inmuebles con valores de hasta 110.000 dólares, aunque el segmento premium mantiene una dinámica propia, donde la ubicación continúa siendo el principal factor de decisión.

Entre las características más demandadas aparecen las viviendas con patio, buena iluminación natural, ambientes amplios y ubicadas en barrios consolidados. Esa preferencia sostiene el liderazgo del Centro, la Costanera y Barrio Somisa tanto en cantidad de operaciones como en niveles de precios.

Seguí leyendo Región San Pedro: Destacados resultados en atletismo y taekwondo para las escuelas Deportivas Municipales

Fuera de ese grupo también sobresalen sectores como Parque Norte, Barrio Suizo y algunos desarrollos privados, que conservan una buena valorización gracias a su perfil residencial y a la calidad de sus construcciones, aunque todavía se ubican por debajo de los tres barrios de mayor cotización.

Cuánto cuestan las propiedades en los barrios más exclusivos Los valores de publicación reflejan claramente la diferencia entre las distintas zonas de la ciudad.

Un departamento de 70 metros cuadrados ubicado frente a la Costanera puede ofrecerse entre 110.000 y 140.000 dólares, mientras que una unidad similar en el Centro se comercializa en un rango de 95.000 a 120.000 dólares.

En Barrio Somisa, una vivienda de tres dormitorios puede alcanzar valores de entre 170.000 y 300.000 dólares, dependiendo de las dimensiones del terreno, el estado de conservación y la presencia de comodidades como pileta o quincho.

En contraste, una casa de características similares en barrios de valor intermedio suele cotizar entre 90.000 y 140.000 dólares, mientras que en sectores más periféricos los precios descienden considerablemente.