> San Pedro: Destacados resultados en atletismo y taekwondo para las escuelas Deportivas Municipales

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Atletas y taekwondistas de las Escuelas Deportivas Municipales lograron importantes actuaciones a nivel nacional y provincial durante julio.

Las Escuelas Deportivas Municipales de la ciudad de San Pedro volvieron a ser protagonistas gracias a las destacadas actuaciones de sus representantes en competencias de atletismo y taekwondo. Durante los últimos días, deportistas locales obtuvieron importantes resultados en certámenes nacionales y provinciales, además de participar en instancias de capacitación junto a entrenadores de la Selección Argentina.

Atletismo: Candela Basaldúa compitió en el Nacional U23 La atleta de San Pedro Candela Basaldúa participó el pasado domingo en el Campeonato Nacional U23, disputado en la pista de Tigre, donde volvió a medir su nivel frente a las mejores exponentes juveniles del país.

En la prueba de 400 metros con vallas, Basaldúa finalizó en el séptimo puesto, mientras que también integró la posta femenina de 4x400 metros representando a la Provincia de Buenos Aires.

El equipo bonaerense logró una destacada actuación al quedarse con el segundo lugar de la competencia, sumando una nueva medalla para la delegación provincial y una valiosa experiencia para la atleta formada en la Escuela Deportiva Municipal.

Taekwondo: Federico Cabrera se consagró campeón provincial El taekwondo también dejó excelentes noticias para San Pedro. Durante el Gran Prix II F-SION, realizado los días 25 y 26 de julio, el profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo, Federico Cabrera, obtuvo el primer puesto a nivel provincial.

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Cabrera se impuso en la categoría Máster hasta 80 kilogramos, alcanzando un nuevo título que reafirma su trayectoria dentro de la disciplina y el crecimiento del trabajo que se desarrolla desde la escuela municipal.

Experiencia internacional para los deportistas del Barrio Los Cazadores Las actividades continuaron los días 27 y 28 de julio con la realización de un Campus Internacional de Taekwondo, del que participaron integrantes de la Escuela Municipal del Barrio Los Cazadores.

Durante las jornadas, los deportistas tuvieron la oportunidad de entrenar y compartir experiencias con integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Taekwondo, una instancia de formación que permitió incorporar nuevos conocimientos técnicos y fortalecer el desarrollo deportivo de los jóvenes locales.