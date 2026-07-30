San Nicolás: El Turismo Pista regresa a la ciudad con la Carrera de los 300 Pilotos y entrada gratuita

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San Nicolás

La competencia se disputará del 7 al 9 de agosto en el Autódromo San Nicolás Ciudad con 150 duplas, invitados de primer nivel y el TC 2000.

El Autódromo San Nicolás Ciudad volverá a recibir al Turismo Pista después de cuatro años con la tradicional Carrera de los 300 Pilotos, una de las fechas más importantes de la temporada. El evento se desarrollará del 7 al 9 de agosto, contará con entrada general gratuita y compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000.

San Nicolás recibirá por primera vez la Carrera de los 300 Pilotos La séptima fecha del campeonato 2026 marcará el regreso del Turismo Pista al circuito nicoleño y tendrá una particularidad histórica: será la primera vez que la Carrera de los 300 Pilotos se dispute en San Nicolás.

La competencia especial nació en 2023 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y posteriormente se desarrolló durante 2024 y 2025 en el circuito Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Ahora, la cita más convocante de la categoría cambia de escenario para desembarcar en el trazado bonaerense.

El formato también será diferente al de una fecha convencional, ya que incluirá el Super 10, dos finales por clase y un sistema especial de puntuación que la convierte en una de las pruebas más atractivas del calendario.

Figuras del automovilismo argentino y un cronograma cargado de actividad La competencia reunirá a unas 150 duplas y contará con pilotos invitados de primer nivel. Entre los nombres confirmados aparecen Agustín Canapino, Mariano Werner, Facundo Chapur, Mauricio Lambiris, Josito Di Palma, Juan Bautista De Benedictis, Ricardo Risatti, Santiago Mangoni, Jorge Barrio y Rodrigo Lugón.

Además, participarán campeones y referentes del Turismo Pista como Thiago Martínez, Exequiel Bastidas, Tomás Vitar, Juan Cruz Talamona, Santiago Lantella, Cristian Garbiglia, Santiago Tambucci, Miguel Cangelaro, Matías Álvarez y Luciano Martínez.

La actividad comenzará el viernes 7 de agosto con los entrenamientos para pilotos titulares e invitados. El sábado se realizarán las clasificaciones y el Super 10, mientras que el domingo se disputarán las finales de cada clase con los pilotos titulares y posteriormente con los invitados.

Entrada gratuita y debut del Turismo Carretera 2000 en el autódromo El fin de semana también marcará la primera presentación del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo San Nicolás Ciudad, donde disputará la octava fecha de su campeonato con Bernardo Llaver como líder del certamen y la presencia de pilotos como Josito Di Palma, Lucas Bohdanowicz y Cristian Dose.

La organización confirmó que la entrada general será gratuita durante las tres jornadas del evento. En tanto, el acceso al sector de boxes tendrá un valor de 60.000 pesos y podrá adquirirse desde el miércoles en las boleterías del autódromo.

Respecto del estacionamiento, el sector general costará 25.000 pesos, mientras que el estacionamiento ubicado en la zona de boxes tendrá un valor de 60.000 pesos.