San Nicolás: Aumentan otra vez las cuotas de los colegios privados las subas acumulan un 24%

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San Nicolás

Los aranceles de los colegios privados con aporte estatal subirán 5,5% en agosto y 2,5% en septiembre. El sector advierte un atraso del 30%.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal. En la ciudad de San Nicolás los aranceles aumentarán un 5,5% en agosto y un 2,5% en septiembre, mientras que las entidades que representan al sector aseguran que los valores continúan por debajo del incremento de sus costos operativos.

Nuevos aumentos para los colegios privados en agosto y septiembre La Dirección General de Cultura y Educación aprobó un incremento del 5,5% para las cuotas de agosto y otro del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal. En conjunto, ambos ajustes representan un incremento acumulado del 8,1% respecto del esquema tarifario vigente hasta julio.

Con estas actualizaciones, el aumento acumulado de los aranceles entre enero y agosto alcanza aproximadamente el 24%. La medida fue autorizada luego del acuerdo salarial que otorgó un incremento del 7% a los docentes bonaerenses.

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas presentan valores muy diversos según el porcentaje de subsidio estatal y la carga horaria de cada institución. En muchos casos, los aranceles parten de unos 80.000 a 90.000 pesos mensuales y pueden superar los 230.000 pesos en establecimientos con menor nivel de subvención y mayor cantidad de actividades extracurriculares.

Colegios privados: advierten un atraso del 30% en los aranceles Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) sostienen que, pese a los nuevos incrementos, las cuotas continúan con un atraso cercano al 30% respecto de los costos que deben afrontar las instituciones.

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El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que los aumentos salariales otorgados a los docentes durante los últimos meses no pudieron trasladarse completamente a las cuotas, lo que genera un importante desfasaje financiero para los establecimientos.

Además, indicó que los colegios enfrentan un escenario complejo marcado por el incremento de la morosidad en el pago de las cuotas, el aumento de los costos de mantenimiento de los edificios escolares y una disminución de la matrícula vinculada al descenso de la natalidad.

La situación de la educación privada en la provincia de Buenos Aires Según datos del sector, en Argentina funcionan alrededor de 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales cerca del 60% recibe algún tipo de aporte estatal para el pago de salarios docentes.