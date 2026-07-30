San Antonio de Areco: La CEOSP reubicará una línea eléctrica por la ampliación del río Areco con una inversión millonaria

> San Antonio de Areco: La CEOSP reubicará una línea eléctrica por la ampliación del río Areco con una inversión millonaria

Región

La Cooperativa de Electricidad realizará un soterramiento de la red de media tensión para evitar que quede dentro del nuevo cauce del río. La obra supera los $100 millones.

En la ciudad de San Antonio de Areco la ampliación del cauce del río Areco en la zona del puente de la Ruta Provincial 41 continúa generando modificaciones sobre los servicios existentes. La CEOSP confirmó que deberá trasladar una línea de media tensión que quedará dentro del nuevo lecho y ejecutará un soterramiento de aproximadamente 350 metros.

La red eléctrica será trasladada bajo el lecho del río Areco La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (CEOSP) confirmó que realizará una obra de infraestructura para reubicar una línea aérea de 13,2 kV que actualmente se encuentra ubicada sobre la banquina de la Ruta Provincial 41, pero que quedaría dentro del nuevo cauce proyectado para el río Areco.

El secretario de la entidad, Martín Rigacci, explicó que la modificación del curso del río obliga a retirar la instalación existente y reemplazarla por un tendido subterráneo. “Tenemos que correr nuestra línea de media tensión porque va a quedar en el medio del lecho del río”, señaló.

La intervención contempla retirar tres columnas de hormigón y ejecutar una perforación horizontal dirigida para instalar el cableado por debajo del cauce. Según detallaron desde la Cooperativa, la infraestructura actual no está preparada para las nuevas condiciones hidráulicas que tendrá el sector durante períodos de crecida.

Una obra de más de $100 millones con tecnología de perforación subterránea El nuevo tendido eléctrico tendrá una extensión aproximada de 500 metros, con un tramo de unos 350 metros que atravesará por debajo del río. El cable será colocado a más de dos metros de profundidad respecto del lecho, alejando la red del área de inundación.

Además de resolver la necesidad inmediata de traslado, la obra incorporará mejoras para la seguridad y el crecimiento futuro del sistema eléctrico. La CEOSP instalará cuatro conductores en lugar de tres, dejando uno de reserva ante posibles fallas.

Seguí leyendo Región Ramallo compactó 289 vehículos secuestrados y liberó las comisarías de autos y motos abandonados

También se colocará un segundo conducto vacío que permitirá futuras ampliaciones de la capacidad de la red o eventuales reemplazos del cableado sin tener que volver a intervenir sobre el sector del río.

Rigacci explicó que la perforación con maquinaria especializada demandará aproximadamente cinco días una vez instalada la tunelera, aunque luego continuarán las tareas de colocación de cables, conexiones, construcción de bases y montaje de las nuevas estructuras.

La CEOSP busca financiamiento para completar la intervención El costo total de la obra supera los 100 millones de pesos, una inversión significativa para la Cooperativa. “Más de 100 millones no es nada fácil y eso hay que financiarlo de alguna manera”, reconoció Rigacci.

Desde la entidad informaron que parte de los materiales necesarios ya fueron adquiridos con recursos propios. Actualmente cuentan con tres de las cuatro bobinas de cable requeridas y continúan trabajando para obtener el financiamiento necesario para afrontar los gastos principales, especialmente el alquiler y operación de la tunelera.