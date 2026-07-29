> San Nicolás: Alerta amarilla por tormentas, prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

San Nicolás

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el viernes 31 de julio que alcanza a San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Constitución.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche del viernes 31 de julio que abarca a San Nicolás, Ramallo, San Pedro y el departamento Constitución, en Santa Fe. El organismo advirtió por la probabilidad de lluvias intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas de variada intensidad De acuerdo con el informe oficial difundido por el SMN, el área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas que podrían intensificarse con el transcurso de la jornada. Si bien los fenómenos no serán permanentes, algunas de las celdas podrían adquirir características fuertes e incluso puntualmente severas.

Los especialistas explicaron que este tipo de eventos suele desarrollarse con rapidez, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar en pocos minutos. En consecuencia, recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del pronóstico.

El fenómeno se enmarca en un escenario de inestabilidad atmosférica que afectará a buena parte del norte bonaerense y el sur de Santa Fe, con un importante ingreso de humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

Qué fenómenos podrían registrarse durante la alerta Según precisó el organismo nacional, las tormentas estarán acompañadas por distintos fenómenos que podrían generar complicaciones en la región.

Entre los principales riesgos previstos se encuentran:

Lluvias intensas concentradas en cortos períodos de tiempo.

Caída ocasional de granizo.

Fuerte actividad eléctrica con abundante caída de rayos.

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Ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estima acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el desarrollo del evento, aunque no descarta que algunos sectores registren valores superiores de manera puntual debido a la intensidad de las tormentas.

Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporarios en calles urbanas, dificultades para la circulación vehicular y reducción de la visibilidad durante los momentos de mayor intensidad de las lluvias.

Recomendaciones para la población ante la alerta amarilla Frente a este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales sugerencias se encuentran evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o estructuras que puedan ceder por efecto del viento, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse alejado de postes de electricidad y cuerpos de agua durante la actividad eléctrica.

También aconseja limpiar desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua, conducir con extrema precaución en caso de ser indispensable salir y mantenerse informado mediante los comunicados oficiales, ya que la evolución de las tormentas podría motivar nuevas actualizaciones del nivel de alerta.