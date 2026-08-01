San Nicolás: proyectarán dos clásicos de Hayao Miyazaki para cerrar las vacaciones de invierno

San Nicolás

AMME Recrearte ofrecerá este fin de semana las películas "El viaje de Chihiro" y "El increíble castillo vagabundo", dos clásicos del cine animado japonés.

El espacio cultural AMME Recrearte de San Nicolás despedirá las vacaciones de invierno con un fin de semana dedicado al cine de animación japonesa. Este sábado 1 y domingo 2 de agosto se proyectarán dos de las obras más reconocidas del director Hayao Miyazaki, en funciones abiertas para toda la familia.

Las proyecciones se realizarán a partir de las 15:00 en la sede ubicada en España 475. La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos por persona y la propuesta está pensada para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de dos producciones que marcaron un antes y un después en la historia de la animación mundial.

El viaje de Chihiro abre el ciclo de cine en San Nicolás La primera función será este sábado con El viaje de Chihiro, considerada una de las películas más importantes de la animación japonesa y una de las obras más emblemáticas de Hayao Miyazaki.

La historia narra las aventuras de Chihiro, una niña que durante una mudanza junto a sus padres termina ingresando a un universo mágico poblado por espíritus, dioses y criaturas fantásticas. En ese lugar deberá superar numerosos desafíos para rescatar a su familia y encontrar el camino de regreso a casa.

Con una combinación de fantasía, aventura y emotividad, la película ha sido reconocida internacionalmente por la profundidad de sus personajes, la riqueza de su universo visual y los valores que transmite sobre el crecimiento personal, la amistad y el respeto por la naturaleza.

El increíble castillo vagabundo será la función del domingo La programación continuará el domingo 2 de agosto con la proyección de El increíble castillo vagabundo, otra de las producciones más exitosas del prestigioso director japonés.

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La trama sigue a Sophie, una joven que es víctima de un hechizo que la convierte en una anciana. Obligada a abandonar su hogar, inicia un viaje en el que conoce a Howl, un enigmático mago que habita un castillo ambulante capaz de desplazarse por diferentes lugares.

A lo largo del relato, ambos personajes enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su valentía, mientras la historia desarrolla temas como el amor, la libertad, la guerra y la importancia de aceptar la propia identidad.

Una propuesta cultural para disfrutar en familia durante las vacaciones Con estas dos funciones, AMME Recrearte pondrá fin a su programación especial de vacaciones de invierno, una iniciativa que buscó acercar diferentes propuestas culturales y recreativas a vecinos de todas las edades.

La elección de las obras de Hayao Miyazaki no es casual. Sus películas son consideradas referentes del cine de animación a nivel mundial por la calidad de sus historias, la belleza de sus escenarios y los mensajes que dejan en cada espectador. Sus producciones han trascendido generaciones y continúan convocando tanto a quienes las descubren por primera vez como a quienes desean volver a disfrutarlas en pantalla grande.