De Zárate a San Nicolás: El Gobierno adjudicó la concesión de la Ruta Nacional 9

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Zárate

El corredor Portuario Sur fue adjudicado al consorcio Plantel S.A. y Creditech S.A. e incluye la Autopista Rosario–Buenos Aires y la Ruta 188.

El Gobierno Nacional adjudicó la concesión del corredor Portuario Sur de la Red Federal de Concesiones, que comprende un importante tramo de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 188. La medida alcanza a localidades del norte bonaerense como Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, donde el nuevo operador asumirá la gestión de una de las principales vías de comunicación del país.

La concesión abarca la Autopista Rosario–Buenos Aires y la Ruta 188 La adjudicación recayó sobre el consorcio conformado por Plantel S.A. y Creditech S.A., empresa vinculada al Grupo Corven. El corredor comprende el tramo de la Autopista Rosario–Buenos Aires que se extiende desde el kilómetro 73, en Campana, pasando por Lima, Alsina, Baradero, San Pedro y Ramallo, hasta San Nicolás, para luego continuar por la Ruta Nacional 188.

Dentro de este esquema también se encuentra la estación de peaje ubicada en la zona industrial de Zárate, uno de los puntos de mayor circulación vehicular y de transporte de cargas del corredor.

De acuerdo con información difundida durante el proceso licitatorio, la propuesta económica presentada por el consorcio contempló una tarifa de peaje de $1.256 más IVA, un valor que habría resultado aproximadamente un 25% inferior al de la oferta de su competidor más cercano.

El nuevo operador destacó su capacidad para administrar el corredor Desde las empresas adjudicatarias manifestaron que cuentan con la capacidad técnica, financiera y operativa para gestionar de manera simultánea el corredor Portuario Sur y el denominado corredor Mediterráneo, también adjudicado en esta etapa de la Red Federal de Concesiones.

"Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país", señalaron voceros del consorcio tras conocerse la decisión oficial.

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La adjudicación forma parte del plan impulsado por el Gobierno Nacional para otorgar en concesión distintos corredores viales estratégicos, con el objetivo de garantizar su mantenimiento, operación y futuras inversiones.

También definieron la concesión de la Ruta Nacional 193 En el mismo proceso licitatorio también fue adjudicada la concesión de la Ruta Nacional 193, una vía clave para la conexión entre Zárate y la Autovía 8, utilizada de manera intensiva por el transporte de cargas.

Ese corredor quedó en manos de la unión transitoria integrada por las empresas cordobesas Basaa S.A. y Cecosa S.A., cuya oferta estableció una tarifa de $1.448 más IVA.