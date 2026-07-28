Zárate: Gendarmería secuestró casi 3.000 atados de cigarrillos y 145 vapeadores en un operativo

Zárate

Durante un control sobre la Ruta Nacional 12, Gendarmería Nacional incautó cigarrillos y vapeadores de origen paraguayo sin documentación legal.

La mercadería fue descubierta durante un operativo de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del peaje Zárate. En el interior de un transporte de encomiendas encontraron casi 3.000 atados de cigarrillos y 145 cigarrillos electrónicos que eran trasladados sin la documentación exigida por la normativa aduanera.

Operativo de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 12 El procedimiento tuvo lugar durante el mediodía del miércoles, cuando personal de la Sección Seguridad "Paraná de Las Palmas", dependiente del Escuadrón 63 "Zárate-Brazo Largo", realizaba controles preventivos sobre el kilómetro 85 de la Ruta Nacional Nº 12, en sentido descendente.

En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un camión dedicado al transporte de encomiendas con el objetivo de efectuar una inspección de rutina, en el marco de los operativos permanentes que se desarrollan para prevenir delitos vinculados al contrabando y al transporte irregular de mercaderías.

Durante la revisión inicial, los gendarmes utilizaron un escáner portátil para analizar el contenido de distintos bultos transportados en el vehículo. Las imágenes obtenidas despertaron sospechas sobre varias cajas, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

Hallaron cigarrillos y vapeadores de origen paraguayo Con la autorización del Juzgado Federal de Campana, los uniformados procedieron a la apertura de las encomiendas sospechosas. En su interior encontraron un total de 2.960 atados de cigarrillos y 145 cigarrillos electrónicos o vapeadores, todos de origen paraguayo.

De acuerdo con la información oficial, ninguno de los productos contaba con la documentación que acreditara su ingreso legal al país ni respaldara su traslado, motivo por el cual quedaron encuadrados en una presunta infracción al régimen aduanero vigente.

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Las autoridades señalaron que este tipo de mercadería suele ingresar al territorio nacional por canales irregulares para luego ser distribuida en distintas provincias, evitando los controles fiscales y sanitarios correspondientes.

La Justicia ordenó el secuestro de toda la mercadería Tras tomar conocimiento del procedimiento, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de los productos hallados por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, normativa que regula el ingreso, egreso y circulación de mercaderías en el territorio argentino.

El operativo se enmarca en los controles que Gendarmería Nacional desarrolla de manera permanente en rutas estratégicas del país, especialmente en corredores utilizados para el transporte de cargas y encomiendas. Estos procedimientos buscan detectar mercadería de contrabando, productos sin aval legal y otras maniobras que puedan afectar el comercio formal y la recaudación fiscal.