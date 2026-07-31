San Andrés de Giles confirmó que un investigado por ejercicio ilegal de la medicina hizo guardias en el hospital

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El Municipio informó que la persona investigada trabajó de manera esporádica durante 2025 y aseguró que colabora con la Justicia en la causa.

El Municipio de San Andrés de Giles confirmó que una persona investigada por presunto ejercicio ilegal de la medicina realizó guardias en el Hospital Municipal durante distintos períodos de 2025. El Ejecutivo aseguró que la contratación se concretó con documentación que, en principio, cumplía con los requisitos exigidos.

El profesional investigado realizó guardias médicas durante 2025 A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo de San Andrés de Giles informó que el hombre investigado prestó servicios en el Hospital Municipal de manera esporádica, cubriendo guardias generales durante los períodos comprendidos entre junio y julio, y septiembre y octubre de 2025.

Además, el Municipio indicó que existió un pedido para renovar su contratación durante febrero de 2026, aunque finalmente esa incorporación no llegó a concretarse.

Según explicó la administración local, la contratación tuvo como objetivo garantizar la cobertura de guardias médicas y, al momento del ingreso, la persona presentó la documentación requerida para desempeñarse como profesional de la salud.

El Municipio afirmó que los documentos presentados correspondían a un médico real En el comunicado, el Ejecutivo señaló que los títulos y certificados aportados pertenecían a un profesional existente, cuya identidad habría sido utilizada de manera indebida. También indicó que los documentos presentados no estaban adulterados, por lo que habían superado los controles formales exigidos para la contratación.

La Municipalidad sostuvo además que la persona investigada había sido contratada anteriormente por otras instituciones de la región para realizar guardias médicas.

Desde el Gobierno local remarcaron que la situación fue conocida por la Asesoría Letrada municipal en abril de 2026, luego de recibir un oficio judicial relacionado con una investigación por usurpación de títulos.

La causa judicial se inició en Suipacha y tiene dos detenidos Tras tomar conocimiento de la investigación, el Municipio aseguró que se puso a disposición de la Justicia con el objetivo de aportar información y colaborar con el avance de la causa.

El expediente se originó en la localidad de Suipacha y hasta el momento cuenta con dos personas detenidas: un ciudadano colombiano y otro brasileño, ambos acusados por presunto ejercicio ilegal de la medicina.