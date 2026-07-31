> San Pedro: Obras y equipamiento para Centros de Jubilados con inversión de $2,6 millones

Región

A través del programa Mayores Bonaerenses Activos, el Municipio financia obras y equipamiento en centros de jubilados de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado.

Las gestiones impulsadas por el Municipio ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires permitieron destinar una inversión de 2,6 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura y adquirir equipamiento en distintos Centros de Jubilados del partido de San Pedro, fortaleciendo los espacios destinados a los adultos mayores.

Obras y mejoras en los Centros de Jubilados de San Pedro Los recursos fueron otorgados mediante el programa Mayores Bonaerenses Activos, a partir de un convenio suscripto entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés Larroque.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento cotidiano de las instituciones de la tercera edad mediante la realización de refacciones edilicias, mejoras estructurales y la incorporación de equipamiento que permita optimizar los servicios brindados a los socios.

La inversión alcanza a los Centros de Jubilados de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado, beneficiando a cientos de adultos mayores que participan de las actividades que desarrollan estas entidades.

Qué obras se realizaron con el aporte provincial Para verificar el avance de los trabajos, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto con la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, recorrieron las sedes de San Pedro, Los Aromos y Río Tala, donde mantuvieron reuniones con las autoridades de cada institución.

En la sede céntrica de San Pedro, el presidente Hugo Ramírez informó que el subsidio permitió instalar nuevos ventiladores, avanzar con la construcción de la vereda exterior y reparar una de las paredes principales del edificio.

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En el Centro de Jubilados de Los Aromos, su representante Juan Piri explicó que los fondos fueron destinados a transformar un antiguo garaje abierto en una sala de espera cubierta para el comedor. El nuevo espacio también será utilizado como depósito para documentación y materiales de uso cotidiano. Actualmente ya se finalizaron las paredes y el techo, mientras que resta completar la colocación del ventiluz, las piletas, el contrapiso y las tareas de pintura.

Por su parte, en Río Tala, la secretaria de la institución, María Esther Gallego, destacó que el aporte permitió renovar la cocina con una nueva mesada, bajo mesada, una mesa de trabajo, la instalación de un termotanque y la incorporación de cortinas para mejorar las distintas dependencias.

Municipio y Provincia refuerzan el acompañamiento a los adultos mayores Al finalizar la recorrida, Walter Sánchez remarcó el rol social que cumplen los Centros de Jubilados como espacios de encuentro, contención y participación para los adultos mayores del distrito.