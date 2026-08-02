Santiago Balosky el máximo creador de Inteligencia Artificial de Argentina

Pergamino

A fuerza de creatividad, aprendizaje autodidacta y una forma original de incorporar la inteligencia artificial como herramienta narrativa, Santiago Balosky logró construir una comunidad de millones de reproducciones en redes sociales. Desde Pergamino su historia de superación refleja el surgimiento

Con apenas 35 años, Santiago Balosky representa una generación de creadores que encontró en las plataformas digitales un espacio para desarrollar ideas que hace apenas unos años parecían imposibles de materializar. Nacido en Pergamino y radicado desde hace varios años en Buenos Aires, el joven construyó un camino singular: pasó de editar imágenes como pasatiempo a convertirse en uno de los creadores argentinos más reconocidos por sus producciones realizadas con inteligencia artificial, una herramienta que, según sostiene, solo tiene valor cuando está al servicio de una buena idea.

Lejos de definirse como un especialista tecnológico, Balosky prefiere describirse como un autodidacta que hace aquello que le apasiona. En la entrevista concedida a La Opinión, explicó que nunca planificó una carrera vinculada con la inteligencia artificial. Todo comenzó con memes, montajes fotográficos y pequeños videos destinados a divertir a amigos y familiares. Con el paso del tiempo, ese contenido fue evolucionando hasta transformarse en producciones audiovisuales que hoy alcanzan una enorme repercusión en Instagram, TikTok y YouTube.

Creatividad antes tecnología

Una de las ideas que atraviesa toda su mirada sobre el fenómeno de la inteligencia artificial es que la tecnología no reemplaza al creador. Por el contrario, considera que funciona como un recurso que amplía las posibilidades de quienes tienen imaginación.

Para Balosky, la IA permite acceder a efectos visuales y escenas que antes solo podían realizar grandes productoras audiovisuales. Sin embargo, insiste en que detrás de cada video debe existir una dirección creativa, una historia y una intención narrativa. De lo contrario, sostiene, las limitaciones propias de estas herramientas quedan rápidamente en evidencia.

Ese criterio se refleja en cada una de sus producciones. Sus videos no buscan engañar al espectador, sino invitarlo a participar de un juego creativo donde la ficción, el humor y la nostalgia conviven de manera natural. El público reconoce inmediatamente que se trata de una realización creada mediante inteligencia artificial y justamente allí reside parte de su aceptación.

Balosky entiende que la creatividad continúa siendo el elemento diferenciador en un escenario donde cada vez más personas tienen acceso a las mismas herramientas digitales.

Humor sin agresión

Entre los trabajos que mayor repercusión obtuvieron aparecen recreaciones imposibles, como el abrazo entre Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, o el emotivo encuentro sobre un escenario entre grandes referentes de la música argentina como Gustavo Cerati, Luca Prodán, Luis Alberto Spinetta, Federico Moura, Ricardo Iorio, Mercedes Sosa e Indio Solari.

También son frecuentes las apariciones de figuras de la política y del espectáculo dentro de situaciones absurdas o inesperadas. Sin embargo, Balosky remarca que procura mantener siempre un límite muy claro: el humor nunca debe transformarse en una agresión.

Esa decisión, explica, responde tanto a una convicción personal como a la responsabilidad que implica utilizar la imagen de personas públicas. En ese sentido, señala que intenta construir situaciones que provoquen una sonrisa sin recurrir a la descalificación ni al ataque.

La repercusión de esos contenidos suele traducirse en miles de comentarios donde predominan las reacciones de sorpresa, emoción y entretenimiento. En ocasiones aparecen cuestionamientos, especialmente cuando los videos recrean encuentros con personas fallecidas. Sin embargo, el creador interpreta esas producciones como homenajes capaces de despertar recuerdos y emociones positivas.

Del hobby al trabajo

Durante varios años Balosky trabajó en el área de sistemas mientras desarrollaba paralelamente contenido para redes sociales. Nunca imaginó que ese pasatiempo terminaría convirtiéndose en una actividad profesional.

Con el crecimiento de su audiencia comenzaron a llegar propuestas comerciales, campañas publicitarias y proyectos audiovisuales. Según relata, las propias plataformas todavía ofrecen pocas posibilidades de monetización directa, por lo que la mayor parte de sus ingresos surge de trabajos desarrollados para empresas, marcas y particulares interesados en trasladar esa creatividad a campañas de comunicación.

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Entre los pedidos más llamativos recuerda los videos con fines familiares y emotivos. Personas que perdieron a un ser querido le solicitaron recreaciones para aniversarios, cumpleaños o celebraciones especiales. Son trabajos que requieren un tratamiento especialmente cuidadoso y que demuestran cómo la inteligencia artificial también puede convertirse en una herramienta para construir recuerdos.

Ese reconocimiento profesional se amplió con invitaciones a programas de televisión, entrevistas con figuras del espectáculo y el interés de productores que observan en su trabajo nuevas posibilidades narrativas.

Reconocimiento creciente

La popularidad de Balosky ya trasciende ampliamente las redes sociales. Durante sus viajes al exterior fue reconocido por argentinos en ciudades como Miami y Nueva York, una situación que todavía lo sorprende.

Del mismo modo, cuenta que artistas, periodistas y conductores comenzaron a seguir sus publicaciones y expresar públicamente su admiración por sus producciones. Para alguien que durante años creó contenido de manera completamente autodidacta, ese respaldo representa una confirmación de que el camino elegido fue el correcto.

Pese a esa creciente exposición, mantiene un perfil sencillo. Reconoce que todavía le cuesta asumirse como "influencer" y asegura que intenta conservar la misma naturalidad con la que comenzó a compartir contenidos hace más de una década.

Balosky afirma que nunca diseñó sus publicaciones pensando exclusivamente en obtener mayor alcance. Siempre priorizó realizar aquello que le resultaba entretenido y creativo. Esa autenticidad, considera, terminó siendo uno de los factores que explican la fidelidad de una comunidad que continúa creciendo.

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Un proyecto mayor

El presente encuentra al creador atravesando una nueva etapa. Además de continuar produciendo contenido para sus propias redes sociales, trabaja en la conformación de una estructura profesional orientada a brindar servicios creativos vinculados con inteligencia artificial.

Su objetivo es desarrollar una productora especializada capaz de generar campañas, piezas audiovisuales y contenidos para empresas, agencias y medios de comunicación.

La apuesta representa un nuevo desafío para quien comenzó editando fotografías por simple curiosidad y hoy forma parte de una generación que está redefiniendo la manera de producir contenido audiovisual.

Lejos de considerar a la inteligencia artificial como un fin en sí mismo, Balosky insiste en que el verdadero diferencial seguirá siendo la capacidad humana para imaginar historias, emocionar y hacer reír.