San Pedro: Renovaron la iluminación LED del gimnasio del Estadio Municipal para mejorar su infraestructura
El Municipio reemplazó 31 luminarias por tecnología LED en el gimnasio del Estadio Municipal para optimizar la visibilidad y reducir el consumo energético.
La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, completó la renovación del sistema de iluminación del gimnasio del Estadio Municipal de San Pedro mediante la instalación de nuevas luminarias LED. La obra apunta a mejorar las condiciones de uso del espacio, incrementar la eficiencia energética y acompañar el desarrollo de las actividades deportivas.
Instalaron tecnología LED en el gimnasio del Estadio Municipal
Los trabajos consistieron en el retiro de las 31 lámparas que se encontraban instaladas en el recinto y su reemplazo por modernos artefactos con tecnología LED. Esta intervención permitirá contar con una iluminación de mayor calidad, favoreciendo tanto la práctica deportiva como la realización de distintas actividades que diariamente se desarrollan en el gimnasio.
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Además de mejorar la visibilidad, el nuevo sistema ofrece una mayor eficiencia energética, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y una reducción de los costos de mantenimiento, al tiempo que aporta una mayor vida útil respecto de las luminarias tradicionales.
Una obra para optimizar los espacios deportivos municipales
Desde el Municipio señalaron que esta mejora forma parte de un plan de mantenimiento y modernización de la infraestructura deportiva, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, funcionales y acordes a las necesidades de los deportistas y de las instituciones que utilizan las instalaciones.
El gimnasio del Estadio Municipal recibe diariamente a cientos de vecinos que participan de entrenamientos, competencias y actividades recreativas, por lo que la renovación del sistema de iluminación representa una mejora significativa para quienes hacen uso de este espacio.
El Municipio fortalece el acompañamiento a los atletas locales
Desde la Dirección de Deportes destacaron que la inversión se enmarca en un programa de acompañamiento permanente a los atletas locales, destinado a generar mejores condiciones para el entrenamiento y el crecimiento de las distintas disciplinas deportivas.
Con este tipo de intervenciones, el Gobierno municipal continúa impulsando acciones para fortalecer la infraestructura deportiva, promoviendo espacios de calidad que contribuyan al desarrollo del deporte y al bienestar de la comunidad.