Suspensión del programa MESA: Ramallo refuerza la asistencia alimentaria con fondos propios

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La interrupción del programa MESA hasta enero de 2027 obliga al Municipio de Ramallo a ampliar la ayuda social mientras aumenta la demanda de alimentos.

La suspensión del programa MESA dispuesta por la Provincia de Buenos Aires entre agosto de 2026 y enero de 2027 obligará al Municipio de Ramallo a reforzar la asistencia alimentaria con recursos propios. La medida se produce en un contexto de creciente demanda social y mayor presión sobre las finanzas comunales.

Qué implica la suspensión del programa MESA en Ramallo El programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) fue creado durante la pandemia para garantizar la entrega de alimentos a estudiantes cuando los comedores escolares permanecían cerrados. Con el paso del tiempo, la Provincia mantuvo el esquema como complemento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), alcanzando a 5.613 beneficiarios en el partido de Ramallo.

Sin embargo, la decisión del Gobierno bonaerense de suspender su implementación desde agosto de 2026 y hasta enero de 2027 modifica el sistema de asistencia alimentaria y obliga al Estado municipal a asumir un mayor protagonismo para sostener la ayuda destinada a las familias más vulnerables.

Más demanda social y mayor esfuerzo económico del Municipio Desde la Secretaría de Políticas Educativas explicaron que la asistencia alimentaria continuará, aunque bajo un esquema diferente. La Provincia resolvió reforzar el Servicio Alimentario Escolar duplicando el envío de alimentos secos al distrito, que pasó de 5.000 a 10.000 kilos.

No obstante, desde el Municipio señalaron que ese incremento no reemplaza el alcance que tenía el programa MESA. Por ese motivo, la comuna continuará destinando recursos propios para cubrir las necesidades de una población que demanda cada vez más asistencia.

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Actualmente, entre 4.000 y 5.000 vecinos concurren a las oficinas de Desarrollo de la Comunidad distribuidas en las cinco localidades del partido para solicitar alimentos, subsidios u otras ayudas económicas.

Cómo continuará la entrega de alimentos en Ramallo Las autoridades locales indicaron que el aumento de la demanda está vinculado al deterioro de la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar gastos esenciales como la compra de alimentos, el pago de servicios públicos y los alquileres.

Las cajas de emergencia que entrega el Municipio contienen productos básicos como aceite, harina, tomate, lentejas y arvejas, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.