San Pedro: Quema de neumáticos frente al Hospital Municipal durante un reclamo por el traslado de una paciente

> San Pedro: Quema de neumáticos frente al Hospital Municipal durante un reclamo por el traslado de una paciente

Región

Familiares de una mujer internada realizaron una protesta en la guardia del Hospital Municipal para exigir una derivación urgente a un centro de mayor complejidad.

Familiares de una paciente de 34 años protagonizaron este sábado una protesta frente a la guardia del Hospital Municipal de la ciudad de San Pedro para reclamar una derivación urgente a un centro de mayor complejidad. La manifestación incluyó la quema de neumáticos en el acceso al servicio de emergencias y motivó la intervención de efectivos policiales.

El reclamo se produjo durante la mañana de este sábado, cuando allegados de la mujer se concentraron frente al ingreso de la guardia del hospital con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa la paciente y exigir una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias.

Reclamo por una derivación urgente a un hospital especializado Según informaron los familiares, la paciente, identificada como Érica y de 34 años, permanece internada con un cuadro de salud de extrema complejidad. Explicaron que en los últimos meses perdió más de veinte kilos debido a la imposibilidad de ingerir alimentos como consecuencia de un engrosamiento estomacal asociado a una enfermedad oncológica.

Ante este escenario, sostienen que necesita ser trasladada de manera urgente a una institución con mayor nivel de complejidad, como el Hospital Roffo u otro centro especializado que pueda brindarle el tratamiento adecuado.

Familiares cuestionan la atención y la demora en la gestión Los allegados manifestaron su preocupación por el tratamiento que actualmente recibe la paciente. Indicaron que el esquema de asistencia, basado en hidratación por suero y administración de morfina para controlar el dolor, resulta insuficiente frente a la gravedad de su estado.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: Emotivo homenaje al Suboficial Mayor Alberto Pérez tras 27 años de servicio en la Unidad 3

Además, expresaron críticas hacia las autoridades del Hospital Municipal y del área de Salud por la demora en concretar la derivación, una medida que consideran indispensable para que la mujer pueda acceder a una atención especializada.

Intervención policial durante la protesta en el Hospital Municipal La manifestación incluyó la quema de neumáticos en el acceso a la guardia, lo que generó momentos de tensión en el ingreso al establecimiento sanitario. Personal policial se hizo presente en el lugar para preservar la seguridad y evitar incidentes mientras los familiares continuaban con el reclamo.