Temporal en Ramallo: cayeron más de 85 milímetros y asistieron a 17 viviendas afectadas

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Las intensas lluvias provocaron anegamientos, daños en viviendas y cortes preventivos. Defensa Civil desplegó un operativo en todo el distrito.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas dejaron más de 85 milímetros de lluvia en el partido de Ramallo y generaron anegamientos, complicaciones en la circulación y daños en viviendas. Defensa Civil, Bomberos y Obras Públicas trabajaron de manera coordinada para asistir a los vecinos y reducir los efectos del temporal.

Asistieron a 17 viviendas tras el fuerte temporal en Ramallo Según el informe difundido por Defensa Civil Ramallo, el importante volumen de agua caída provocó la acumulación de agua en distintos sectores del distrito y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Uno de los principales ejes del trabajo estuvo centrado en la asistencia a los vecinos afectados. En total, 17 viviendas requirieron intervención debido a roturas de techos y al ingreso de agua desde patios y veredas, situaciones que demandaron la presencia de los equipos de emergencia para evaluar los daños y brindar apoyo.

Cortes preventivos y tareas para garantizar la seguridad vial En paralelo, las autoridades realizaron cuatro operativos preventivos de tránsito para evitar riesgos en sectores comprometidos por el agua acumulada.

Dos de las intervenciones se llevaron a cabo por la presencia de agua sobre la calzada en puntos de alta circulación, como la Ruta Provincial 51 y el puente de las vías, además de la intersección de avenida Dusso y Dorrego.

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Asimismo, las cuadrillas trabajaron en la remoción y señalización de postes caídos por la tormenta en las esquinas de avenida Dusso y Kennedy y de Juan B. Justo y Leloir. En ambos lugares fue necesario restringir parcialmente el tránsito hasta completar las tareas de seguridad.

Obras Públicas mantiene guardias y Defensa Civil recomienda precaución Durante toda la jornada, personal de Obras Públicas permaneció de guardia realizando la limpieza y el destape de desagües estratégicos para favorecer el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de nuevos anegamientos.

Desde Defensa Civil informaron que el monitoreo de la situación continuó de manera permanente y recomendaron circular con extrema precaución, especialmente en sectores donde todavía pueda haber agua sobre la calzada o elementos caídos producto del temporal.