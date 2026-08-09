Un espacio para dar el primer paso: la Clínica Pergamino pone en marcha su Punto Saludable

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Pergamino

Desde el miércoles, el Punto Saludable ofrecerá, sin turno previo, evaluación y orientación nutricional personalizada.

Cuidar la salud también puede comenzar con una pregunta sencilla: ¿Cómo estoy comiendo? A partir de ese interrogante, y con la intención de acercar herramientas concretas a la comunidad, la Clínica Pergamino pondrá en marcha el Punto Saludable, un nuevo espacio destinado a la promoción de hábitos saludables y la prevención.

La iniciativa comenzará el miércoles próximo y funcionará todos los miércoles, de 9:00 a 11:00, en el Consultorio 19 de la institución de Avenida de Mayo al 1100. La atención será bajo la modalidad de demanda espontánea, por lo que no será necesario solicitar turno previamente.

Durante cada jornada, quienes se acerquen podrán acceder a una evaluación y orientación nutricional personalizada, acompañados por profesionales especializados. El objetivo será brindar recomendaciones que puedan incorporarse a la vida cotidiana y ayudar a cada persona a encontrar estrategias posibles para mejorar su alimentación y, con ella, su calidad de vida.

La propuesta se presenta en coincidencia con el Día del Nutricionista, que se conmemora cada 11 de agosto en Argentina y otros países de Latinoamérica, una fecha que permite poner en valor el rol de estos profesionales en la promoción de la salud.

La alimentación como parte del cuidado La nutrición ocupa un lugar central en la salud. Una alimentación adecuada, variada y adaptada a las necesidades de cada persona contribuye al bienestar general y puede colaborar en la prevención de diferentes enfermedades.

Pero hablar de alimentación saludable no debería reducirse a una lista de alimentos permitidos o prohibidos. También implica conocer las necesidades individuales, los hábitos cotidianos, las posibilidades económicas, los tiempos disponibles y las características de cada etapa de la vida. En ese sentido, el acompañamiento profesional puede ser una herramienta fundamental. Contar con un espacio donde realizar consultas, recibir orientación y despejar dudas permite transformar la información disponible en decisiones concretas y posibles de sostener en el tiempo.

El Punto Saludable apunta precisamente a generar ese primer acercamiento. No hace falta llegar con un problema de salud determinado ni esperar a que aparezca una enfermedad para consultar. La prevención también consiste en revisar hábitos, incorporar pequeños cambios y aprender a cuidar el organismo antes de que aparezcan determinadas dificultades.

Un primer paso hacia hábitos más saludables Uno de los desafíos de la vida actual es encontrar un equilibrio entre las obligaciones cotidianas y el cuidado personal. El trabajo, las responsabilidades familiares, los horarios cambiantes y el ritmo acelerado muchas veces dejan poco espacio para planificar las comidas, realizar actividad física o simplemente detenerse a pensar cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Por eso, una propuesta de estas características busca acercar la consulta nutricional y convertirla en una herramienta accesible.

La idea de una vida saludable tampoco supone perseguir modelos ideales ni realizar cambios extremos de un día para otro. En muchos casos, pequeños ajustes sostenidos pueden representar un avance importante: mejorar la calidad y variedad de los alimentos, organizar las comidas, prestar atención a las porciones, incorporar frutas y verduras, mantener una adecuada hidratación y sumar movimiento a la rutina, siempre teniendo en cuenta las características y necesidades de cada persona.

En este camino, el profesional de la nutrición cumple un papel que va mucho más allá de indicar qué comer. También acompaña procesos, ayuda a establecer objetivos realistas y brinda herramientas para construir una relación más saludable con la alimentación.

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Pedro Escudero, el hombre detrás de la fecha La iniciativa está impulsada en el marco del Día del Nutricionista que tiene además una historia ligada a uno de los grandes referentes argentinos de esta disciplina: Pedro Escudero, médico nacido en Buenos Aires el 11 de agosto de 1887 y considerado uno de los pioneros de la nutrición en Argentina y América Latina.

Escudero impulsó el desarrollo de la nutrición como campo científico y profesional. En 1928 fundó el Instituto Municipal de Enfermedades Metabólicas, dedicado al estudio de enfermedades vinculadas con la nutrición, y posteriormente creó la primera Escuela de Dietistas de América Latina. La institución comenzó sus actividades en 1935 y fue un antecedente fundamental para la formación de profesionales especializados.

Su aporte también quedó asociado a las conocidas “leyes de la alimentación”, principios que plantean que una alimentación adecuada debe contemplar cantidad, calidad, armonía y adecuación a las necesidades de cada persona. Estos conceptos continúan formando parte de la enseñanza de la nutrición y de la mirada integral sobre la alimentación.

La elección del 11 de agosto como Día del Nutricionista busca precisamente homenajear su nacimiento y reconocer su legado en el desarrollo de esta disciplina.

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Salud y prevención, al alcance de todos La creación del Punto Saludable recupera, de alguna manera, aquella idea de acercar el conocimiento nutricional a la comunidad. La propuesta de Clínica Pergamino invita a pensar la salud desde una perspectiva preventiva, donde consultar antes de que aparezca un problema también forma parte del cuidado.

El espacio estará abierto a toda la comunidad y no será necesario contar con un turno previo para acceder a la orientación.

Así, cada miércoles, el Consultorio 19 se convertirá en un punto de encuentro para quienes quieran conocer mejor sus hábitos alimentarios, recibir recomendaciones y encontrar herramientas que les permitan avanzar hacia una vida más saludable.