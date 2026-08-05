> Zárate: Comenzó la construcción del Hospital Intermedio Municipal de Lima para fortalecer la atención sanitaria

Zárate

El Municipio inició la obra del Hospital Intermedio Municipal Dr. Aurelio Aleotti, un proyecto estratégico financiado con fondos provenientes de la actividad nuclear.

La localidad de Lima dio un paso clave para fortalecer su sistema de salud con el inicio de la construcción del Hospital Intermedio Municipal Dr. Aurelio Aleotti. La obra, impulsada por el Municipio, de la ciudad de Zárate, busca ampliar la capacidad de atención médica y descentralizar servicios para brindar una respuesta más rápida y eficiente a los vecinos.

Iniciaron los primeros trabajos del Hospital Intermedio Municipal de Lima Las tareas comenzaron en el predio lindero a la Delegación Municipal de Lima, donde ya se ejecuta el cerramiento general del espacio que albergará la primera etapa del proyecto. En los próximos días está prevista la demolición de un antiguo sector del terreno para dar paso a la construcción de los cimientos del futuro establecimiento sanitario.

El intendente Marcelo Matzkin recorrió el lugar para supervisar el inicio de las obras y destacó el avance de una iniciativa considerada estratégica para mejorar la infraestructura sanitaria de la localidad.

Un proyecto para descentralizar la atención de salud La creación del Hospital Intermedio Municipal Dr. Aurelio Aleotti apunta a transformar el sistema de atención médica de Lima, permitiendo que los vecinos accedan a más prestaciones sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

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El nuevo edificio fortalecerá la red sanitaria local, mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias y permitirá ampliar los servicios disponibles para la comunidad, acompañando el crecimiento de la ciudad.

La obra se financia con fondos provenientes de la actividad nuclear El proyecto es financiado con el 80% de la recaudación de las tasas municipales generadas por la actividad nuclear que se desarrolla en Lima. Estos recursos surgen del convenio de tributación firmado entre el Municipio y Nucleoeléctrica Argentina.