Rojas: El SUM del Barrio Evita avanza con nuevas etapas de construcción para la comunidad

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La obra del Salón de Usos Múltiples del Barrio Evita continúa su desarrollo con trabajos en la estructura exterior y permitirá contar con un nuevo espacio social.

05 de agosto de 2026 a las 10:29 a. m.

05 de agosto de 2026 a las 10:29 a. m.

La construcción del SUM del Barrio Evita continúa avanzando con tareas vinculadas al sistema de edificación en seco en la ciudad de Rojas. Actualmente se colocan perfiles metálicos destinados a fijar las telas de protección exterior, una etapa clave para completar el revestimiento del edificio.

Avanza la construcción del SUM del Barrio Evita con trabajos en la estructura exterior Durante estos días, los equipos de obra llevan adelante la instalación de los perfiles metálicos que forman parte del sistema constructivo elegido para el proyecto. Estas tareas permitirán avanzar posteriormente con el revestimiento exterior del edificio y acercan la obra a su finalización.

El nuevo Salón de Usos Múltiples está pensado como un espacio comunitario destinado al encuentro y la participación de los vecinos del Barrio Evita, Barrio Ramos y sectores cercanos.

Un espacio para actividades sociales, culturales y educativas El proyecto contempla la creación de un lugar destinado al desarrollo de propuestas sociales, culturales, educativas y recreativas, con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria y brindar nuevas oportunidades para los habitantes de la zona.

Cada avance en la obra representa un paso más hacia la concreción de un espacio esperado por los vecinos, que permitirá ampliar la oferta de actividades y generar un punto de referencia para la comunidad.

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La gestión municipal detrás de una obra esperada por los vecinos La construcción del SUM se lleva adelante a partir de las gestiones realizadas por el intendente Román Bouvier ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte de una inversión destinada a mejorar la infraestructura comunitaria y dotar al barrio de un espacio adecuado para reuniones, talleres y diferentes actividades que promuevan la participación vecinal.