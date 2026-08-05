Rojas: El SUM del Barrio Evita avanza con nuevas etapas de construcción para la comunidad
La obra del Salón de Usos Múltiples del Barrio Evita continúa su desarrollo con trabajos en la estructura exterior y permitirá contar con un nuevo espacio social.
La construcción del SUM del Barrio Evita continúa avanzando con tareas vinculadas al sistema de edificación en seco en la ciudad de Rojas. Actualmente se colocan perfiles metálicos destinados a fijar las telas de protección exterior, una etapa clave para completar el revestimiento del edificio.
Avanza la construcción del SUM del Barrio Evita con trabajos en la estructura exterior
Durante estos días, los equipos de obra llevan adelante la instalación de los perfiles metálicos que forman parte del sistema constructivo elegido para el proyecto. Estas tareas permitirán avanzar posteriormente con el revestimiento exterior del edificio y acercan la obra a su finalización.
Las mas leidas de Región
Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
San Antonio de Areco: Galpón Chamico fortalece su propuesta cultural y anuncia nuevos espectáculos para agosto en Areco
Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión
El nuevo Salón de Usos Múltiples está pensado como un espacio comunitario destinado al encuentro y la participación de los vecinos del Barrio Evita, Barrio Ramos y sectores cercanos.
Un espacio para actividades sociales, culturales y educativas
El proyecto contempla la creación de un lugar destinado al desarrollo de propuestas sociales, culturales, educativas y recreativas, con el objetivo de fortalecer la integración comunitaria y brindar nuevas oportunidades para los habitantes de la zona.
Cada avance en la obra representa un paso más hacia la concreción de un espacio esperado por los vecinos, que permitirá ampliar la oferta de actividades y generar un punto de referencia para la comunidad.
La gestión municipal detrás de una obra esperada por los vecinos
La construcción del SUM se lleva adelante a partir de las gestiones realizadas por el intendente Román Bouvier ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa forma parte de una inversión destinada a mejorar la infraestructura comunitaria y dotar al barrio de un espacio adecuado para reuniones, talleres y diferentes actividades que promuevan la participación vecinal.
Desde el Municipio destacaron que se continúa trabajando para que el proyecto pueda convertirse próximamente en una realidad para todos los vecinos.