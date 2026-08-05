Secuestraron seis motos en Salto por infracciones graves, menores al volante e intento de fuga
El operativo de tránsito municipal detectó falta de documentación, ausencia de elementos de seguridad y maniobras peligrosas. Los vehículos fueron enviados al depósito municipal.
Personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano de la ciudad de Salto realizó un operativo preventivo en la zona céntrica de la ciudad, donde fueron secuestradas seis motocicletas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito y normas locales. Hubo menores conduciendo e intento de fuga.
Operativo de control vehicular en Salto: seis motocicletas fueron retenidas
El procedimiento se llevó adelante en la intersección de las calles Buenos Aires y Laprida, en el marco de las tareas de ordenamiento y fiscalización del tránsito urbano impulsadas por el Municipio.
Las mas leidas de Región
Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
San Antonio de Areco: Galpón Chamico fortalece su propuesta cultural y anuncia nuevos espectáculos para agosto en Areco
Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión
Durante el control, los agentes detectaron distintas irregularidades relacionadas con la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio, carencia de elementos de seguridad y situaciones de conducción no autorizada.
Entre los casos registrados se destacó una motocicleta Honda Wave cuyo conductor intentó escapar al advertir la presencia del operativo. Según informaron desde Tránsito, circulaba sin casco, sin espejos retrovisores, sin seguro obligatorio ni documentación reglamentaria, además de realizar maniobras consideradas peligrosas para terceros.
Detectaron motos conducidas por menores de edad y falta de documentación
Otro de los vehículos retenidos fue una Yamaha XTZ, que era conducida por un menor de edad sobre calle Laprida. La motocicleta no contaba con licencia habilitante, seguro obligatorio ni documentación correspondiente, además de presentar la chapa patente colocada de manera incorrecta.
También fue secuestrada una Guerrero Z110, interceptada en calle Buenos Aires, debido a que era conducida por un menor de edad sin autorización para manejar.
En tanto, una Yamaha YBR 125 fue retenida por circular sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio, sin Certificado de Verificación Reglamentaria (CVR) y sin casco.
Los vehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Salto
Además de los casos mencionados, una Honda Titan fue secuestrada porque su conductor no contaba con la licencia correspondiente, mientras que una motocicleta Gilera Smash fue retenida al detectarse que quien la manejaba poseía una licencia no habilitante para ese tipo de vehículo.
Todos los rodados fueron trasladados al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.
Desde la Dirección de Tránsito y Control Urbano remarcaron la importancia de circular con la documentación al día, respetar las normas vigentes y utilizar los elementos de seguridad obligatorios para prevenir siniestros y mejorar la seguridad vial en la ciudad.