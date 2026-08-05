Secuestraron seis motos en Salto por infracciones graves, menores al volante e intento de fuga

> Secuestraron seis motos en Salto por infracciones graves, menores al volante e intento de fuga

Región

El operativo de tránsito municipal detectó falta de documentación, ausencia de elementos de seguridad y maniobras peligrosas. Los vehículos fueron enviados al depósito municipal.

05 de agosto de 2026 a las 10:23 a. m.

05 de agosto de 2026 a las 10:23 a. m.

Personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano de la ciudad de Salto realizó un operativo preventivo en la zona céntrica de la ciudad, donde fueron secuestradas seis motocicletas por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito y normas locales. Hubo menores conduciendo e intento de fuga.

Operativo de control vehicular en Salto: seis motocicletas fueron retenidas El procedimiento se llevó adelante en la intersección de las calles Buenos Aires y Laprida, en el marco de las tareas de ordenamiento y fiscalización del tránsito urbano impulsadas por el Municipio.

Durante el control, los agentes detectaron distintas irregularidades relacionadas con la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro obligatorio, carencia de elementos de seguridad y situaciones de conducción no autorizada.

Entre los casos registrados se destacó una motocicleta Honda Wave cuyo conductor intentó escapar al advertir la presencia del operativo. Según informaron desde Tránsito, circulaba sin casco, sin espejos retrovisores, sin seguro obligatorio ni documentación reglamentaria, además de realizar maniobras consideradas peligrosas para terceros.

Detectaron motos conducidas por menores de edad y falta de documentación Otro de los vehículos retenidos fue una Yamaha XTZ, que era conducida por un menor de edad sobre calle Laprida. La motocicleta no contaba con licencia habilitante, seguro obligatorio ni documentación correspondiente, además de presentar la chapa patente colocada de manera incorrecta.

También fue secuestrada una Guerrero Z110, interceptada en calle Buenos Aires, debido a que era conducida por un menor de edad sin autorización para manejar.

Seguí leyendo Región San Pedro: La educación en Los Cazadores suma aulas modulares por el aumento de estudiantes

En tanto, una Yamaha YBR 125 fue retenida por circular sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio, sin Certificado de Verificación Reglamentaria (CVR) y sin casco.

Los vehículos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Salto Además de los casos mencionados, una Honda Titan fue secuestrada porque su conductor no contaba con la licencia correspondiente, mientras que una motocicleta Gilera Smash fue retenida al detectarse que quien la manejaba poseía una licencia no habilitante para ese tipo de vehículo.

Todos los rodados fueron trasladados al depósito municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.