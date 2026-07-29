Zárate: COFCO donó un desfibrilador al Municipio de Lima para reforzar la atención de emergencias

Zárate

El DEA será incorporado a un móvil del Centro de Operaciones y permitirá mejorar la respuesta ante paros cardíacos en la vía pública.

El Municipio de Zárate recibió un desfibrilador externo automático (DEA) donado por la empresa COFCO International Argentina, que será destinado a un móvil del Centro de Operaciones de la localidad de Lima. El equipo fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas y estará disponible para ser utilizado por personal especialmente capacitado.

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COFCO entregó un desfibrilador para mejorar la respuesta ante emergencias La donación se concretó en el marco de la habilitación otorgada por la Secretaría de Gobierno al establecimiento de COFCO International Argentina S.A., empresa dedicada a la comercialización y exportación de cereales con operaciones en la localidad de Lima. El equipo entregado es un Desfibrilador Externo Automático (DEA), un dispositivo portátil diseñado para asistir a personas que sufren un paro cardiorrespiratorio. Su funcionamiento permite analizar el ritmo cardíaco y, cuando resulta necesario, aplicar una descarga eléctrica controlada para intentar restablecer el ritmo normal del corazón mientras llegan los servicios médicos. La incorporación de este equipamiento representa un avance en materia de prevención y atención de emergencias, ya que aumenta las posibilidades de supervivencia cuando la intervención se realiza durante los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco.

El desfibrilador será incorporado al Centro de Operaciones de Lima Según se informó, el DEA será instalado en uno de los móviles del Centro de Operaciones, lo que permitirá que esté disponible para intervenir rápidamente en situaciones de emergencia ocurridas en la vía pública. El dispositivo será utilizado exclusivamente por personal capacitado, garantizando una respuesta segura y eficaz ante este tipo de eventos. La presencia del desfibrilador en una unidad móvil permitirá reducir los tiempos de asistencia y brindar una herramienta clave hasta la llegada de los equipos de salud. Desde el Municipio destacaron que contar con este tipo de tecnología constituye un recurso fundamental para fortalecer el sistema local de emergencias y mejorar la atención a los vecinos.