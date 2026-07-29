> Baradero avanza en la recuperación judicial del predio del Procrear con 207 viviendas

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El Municipio inició el proceso judicial para recuperar el predio del Procrear tras el vencimiento de los plazos de ejecución y busca destinar las viviendas a familias de la ciudad.

El Municipio de Baradero comenzó las acciones legales para recuperar el predio donde se construyen las 207 viviendas del programa Procrear, luego del vencimiento de los plazos previstos para su ejecución. El objetivo es que el desarrollo habitacional pueda concluirse y sea destinado finalmente a familias de la ciudad que esperan acceder a una vivienda propia.

La decisión fue confirmada por la secretaria de Gobierno, Luciana Depauli, quien informó que ya se dio el primer paso formal dentro del procedimiento judicial. La funcionaria explicó que se realizó un acta de constatación junto a una escribana pública, una instancia que permitirá avanzar con el reclamo para que las tierras vuelvan a la órbita del Municipio.

El Municipio busca que las tierras vuelvan a la órbita comunal Según detalló Depauli, la elaboración del acta de constatación representa el inicio del expediente judicial que tendrá como finalidad recuperar el dominio del predio. La medida se fundamenta en el vencimiento del plazo establecido para la ejecución del proyecto habitacional, una situación que habilita al Gobierno local a reclamar la restitución del inmueble.

"Ya se realizó un acta de constatación junto a una escribana pública, procedimiento que marca el comienzo del proceso judicial con el objetivo de que el predio vuelva a la órbita municipal", sostuvo la secretaria de Gobierno.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la intención es preservar un desarrollo urbanístico considerado estratégico para Baradero y evitar que una obra de gran magnitud permanezca paralizada indefinidamente.

Asesoramiento de uno de los impulsores del Procrear En el marco de estas gestiones, el Municipio cuenta con el asesoramiento del abogado Luciano Scatolini, reconocido por haber sido uno de los principales impulsores del programa Procrear durante su etapa de desarrollo a nivel nacional.

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Depauli destacó que ese acompañamiento jurídico resulta importante para encarar un proceso complejo que requiere cumplir con todas las instancias legales antes de que el predio pueda ser recuperado por el Estado municipal.

"Confiamos en que las gestiones permitan recuperar las viviendas para que puedan ser destinadas a familias de Baradero", expresó la funcionaria.

El objetivo es finalizar las 207 viviendas para los vecinos de Baradero Desde el Gobierno municipal indicaron que el propósito final es que las 207 viviendas puedan concluirse y transformarse en una solución habitacional para cientos de familias baraderenses que desde hace años esperan una respuesta.

La recuperación del predio permitiría abrir una nueva etapa para el desarrollo, facilitando la búsqueda de alternativas que posibiliten reactivar las obras y poner en valor una inversión de gran importancia para la ciudad.