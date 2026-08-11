Encontrarnos: un nuevo espacio para que los jóvenes puedan hablar, compartir y sentirse acompañados

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Pergamino

Todos los martes a las 18:30, el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano será escenario de esta propuesta destinada a jóvenes de entre 16 y 21 años. Habrá actividades recreativas, espacios de diálogo y escucha y la posibilidad de compartir con otros pares.

“Vení a pasar un buen rato, conocer gente y hablar cuando lo necesites. Acá podés ser vos, escuchar y ser escuchado”. Con esa invitación se presenta Encontrarnos, el nuevo espacio que el Municipio de Pergamino pone en marcha para jóvenes de 16 a 21 años.

La propuesta comenzará este martes y tendrá continuidad todos los martes a las 18:30 en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano. La iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, recreación y conversación, donde los jóvenes puedan compartir experiencias, hacer nuevos vínculos y, fundamentalmente, encontrar un lugar donde sentirse cómodos para poner en palabras aquello que les pasa.

La actividad es desarrollada de manera conjunta por la Dirección de Juventud y la Dirección de Salud Mental del Municipio, con la participación de profesionales y trabajadores vinculados a estas áreas.

El director de Juventud, Gabriel “Chino” Pereyra, explicó que el objetivo es construir un espacio que combine lo recreativo con la posibilidad de generar conversaciones significativas entre los jóvenes.

“Queremos generar este espacio de encuentro de jóvenes, para que puedan formar una red de contención, hacer amigos, conocerse y saber que tienen dónde apoyarse”, señaló.

La importancia de hablar de salud mental Uno de los ejes centrales de Encontrarnos será la posibilidad de hablar sobre salud mental sin prejuicios ni estigmas, especialmente en una etapa de la vida en la que muchas veces resulta difícil expresar lo que se siente.

La adolescencia y la juventud están atravesadas por cambios, incertidumbres, vínculos, presiones y emociones que no siempre encuentran un espacio adecuado para ser expresadas. En ese contexto, contar con ámbitos de escucha y acompañamiento puede resultar fundamental.

Pereyra destacó que muchas veces los jóvenes necesitan un espacio diferente para poder abrirse y hablar de aquello que les preocupa. “Buscamos que el joven pueda sentirse acompañado, hacer amigos, conocerse y, a través de estos espacios, que se puedan dar esas charlas profundas que tanto necesitamos”, sostuvo.

En este sentido, Encontrarnos no pretende ser solamente un espacio de atención vinculada a la salud mental. La propuesta parte justamente de una mirada integral, en la que la recreación, los vínculos y el encuentro con otros también son herramientas importantes para el bienestar.

“Vamos a hablar sobre salud mental, pero también es importante la parte recreativa, la parte social, la parte atractiva, saber en quién apoyarse. Eso es fundamental”, explicó el director de Juventud.

Del “Hablemos” a un espacio permanente La creación de Encontrarnos también tiene relación con el trabajo que las áreas municipales vienen desarrollando en las escuelas a través del programa Hablemos, una iniciativa que propone encuentros cara a cara con estudiantes para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la salud mental.

En esas instancias, los equipos municipales trabajan sobre conceptos vinculados con las emociones, la ansiedad y otras temáticas, buscando derribar prejuicios y brindar herramientas.

“Siempre que vamos a las escuelas buscamos, a través de Hablemos, eliminar conceptos erróneos que tienen los chicos sobre salud mental, emociones, ansiedad y diferentes temáticas”, explicó Pereyra.

Pero esos encuentros también permitieron detectar la necesidad de contar con un espacio al que los jóvenes pudieran acercarse más allá de la escuela.

La intención es que Encontrarnos, con el acompañamiento del psicólogo Santiago Turín, pueda convertirse en ese punto de referencia al que un joven pueda acercarse por iniciativa propia, pero también que pueda ser recomendado por un amigo, un familiar o alguien que detecte que otro joven está atravesando un momento difícil.

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“Si tenés un amigo o conocido que vos veas que está preocupado, que está solo, ese es el lugar para que pueda empezar a hablar y poner en palabras también lo que le pasa”, remarcó.

Volver al encuentro cara a cara La propuesta también pone sobre la mesa una cuestión que atraviesa especialmente a las nuevas generaciones: el vínculo con los demás en tiempos de hiperconectividad.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías forman parte cotidiana de la vida de los jóvenes. Si bien ofrecen múltiples posibilidades de comunicación y encuentro, también pueden generar nuevas formas de aislamiento o dificultar los espacios de conversación cara a cara.

En ese contexto, Encontrarnos propone recuperar algo tan simple como estar con otros, compartir una actividad, conversar y escuchar.

“Creo que esto es una manera de volver a esos espacios donde quizás antes el punto de encuentro era una plaza, era el esparcimiento, y hoy queremos que ese punto de encuentro se haga con la juventud”, expresó Pereyra.

Por eso, la propuesta incluirá actividades recreativas que permitan generar un clima distendido. La idea es que hablar no sea una obligación ni que los jóvenes sientan que están asistiendo a un espacio exclusivamente vinculado con una problemática. El encuentro, el juego y la recreación serán también puertas de entrada para construir vínculos.

Derribar prejuicios y pedir ayuda Otro de los objetivos será desmitificar la figura del psicólogo y acercar las herramientas de salud mental a los jóvenes.

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Pereyra remarcó que todavía existen prejuicios que hacen que algunas personas asocien la consulta psicológica exclusivamente con una enfermedad o con estar “loco”, cuando en realidad recurrir a un profesional puede ser una herramienta para atravesar diferentes situaciones de la vida.

“La figura del psicólogo no es para estar loco. Es un lugar más donde podemos parar, poner en palabras lo que nos pasa y buscar herramientas”, explicó.

La iniciativa contará con profesionales de Salud Mental y con trabajadores que acompañarán el desarrollo del espacio. De esta manera, se busca que los jóvenes puedan acceder a una primera instancia de escucha y, si fuera necesario, conocer también las herramientas y dispositivos con los que cuenta el sistema municipal de salud.

En este punto, hablar de salud mental implica también prevenir, acompañar y generar redes antes de que una situación se convierta en una crisis. Por eso resulta fundamental que los jóvenes sepan que existen espacios donde pueden ser escuchados y que pedir ayuda no debe ser visto como una señal de debilidad.

Una invitación a encontrarse Encontrarnos nace con una premisa sencilla pero necesaria: nadie debería sentirse solo a la hora de atravesar lo que le pasa.