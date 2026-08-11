San Nicolás: Comienza hoy una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos en la Costanera

> San Nicolás: Comienza hoy una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos en la Costanera

San Nicolás

La Municipalidad realizará este martes una nueva jornada para recibir residuos electrónicos en desuso. La actividad será de 12:00 a 18:00 en el Empedrado de la Costanera y busca fomentar el reciclaje y el cuidado ambiental.

11 de agosto de 2026 a las 09:10 a. m.

11 de agosto de 2026 a las 09:10 a. m.

El Municipio de San Nicolás pondrá en marcha este martes una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa que busca facilitar a los vecinos la disposición responsable de dispositivos en desuso y reducir el impacto ambiental que generan este tipo de desechos cuando son descartados de manera incorrecta.

La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 en el Empedrado de la Costanera, donde se instalará un punto de recepción especialmente acondicionado para recibir distintos equipos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan o que fueron reemplazados por otros más modernos.

Qué residuos electrónicos se pueden llevar a la campaña Durante la jornada, los vecinos podrán acercar una amplia variedad de aparatos electrónicos para que reciban un tratamiento adecuado. Entre los elementos aceptados se encuentran celulares, computadoras y sus componentes, monitores, televisores, cámaras fotográficas, radios, reproductores de audio, cargadores, cables, teclados, mouse y pequeños electrodomésticos.

Todos estos residuos contienen materiales que pueden ser recuperados mediante procesos de reciclado especializados, evitando que terminen en basurales o rellenos sanitarios donde podrían generar contaminación.

Qué elementos no serán recibidos durante la jornada Desde el Municipio informaron que la campaña no recibirá pilas, baterías de ningún tipo ni cartuchos o tóners de impresoras. Estos residuos requieren un tratamiento diferenciado debido a sus características y deben ser gestionados mediante programas específicos de disposición final.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron revisar previamente los elementos que se trasladarán al punto de recepción para evitar inconvenientes y agilizar la atención durante toda la jornada.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: UOCRA reclama una recomposición salarial en Ternium ante la negativa de Techint

La importancia del reciclaje de residuos electrónicos Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen uno de los tipos de desechos que más crecen en todo el mundo debido al constante avance tecnológico y a la renovación de dispositivos. Muchos de estos equipos contienen metales, plásticos y otros materiales que pueden ser recuperados y reutilizados, mientras que también poseen componentes potencialmente contaminantes que requieren un tratamiento adecuado.

Con este tipo de campañas, el Municipio busca promover hábitos de consumo responsable y fortalecer las políticas de cuidado del ambiente, ofreciendo a los vecinos una alternativa segura para desprenderse de equipos que ya no utilizan.

Además de contribuir con el reciclaje, estas iniciativas ayudan a disminuir el volumen de residuos que llegan a los basurales, favorecen la economía circular y permiten recuperar materiales que luego pueden ser reincorporados a nuevos procesos productivos.