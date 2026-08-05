La Peregrinación Rosario–San Nicolás ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

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San Nicolás

La tradicional manifestación de fe celebrará su 31ª edición con una caminata de más de 60 kilómetros hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

La tradicional Peregrinación Masiva Arquidiocesana Rosario–San Nicolás ya tiene fecha confirmada para su 31ª edición. El sábado 5 y domingo 6 de septiembre, miles de fieles volverán a recorrer a pie los más de 60 kilómetros que unen ambas ciudades, en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la región.

La Peregrinación Rosario–San Nicolás ya confirmó su cronograma La Comisión Organizadora confirmó que la nueva edición de la peregrinación se llevará a cabo durante el primer fin de semana de septiembre, en el marco del 43º aniversario de las apariciones de la Virgen del Rosario de San Nicolás, cuya celebración central tendrá lugar el 25 de septiembre.

Como ocurre cada año, la caminata reunirá a miles de peregrinos provenientes de Rosario y otras localidades de la región, quienes emprenderán el recorrido hacia el Santuario con el objetivo de participar de una experiencia de fe, reflexión y encuentro comunitario.

Un recorrido de fe hacia el Santuario de la Virgen del Rosario Desde la organización destacaron que esta nueva edición estará inspirada en la renovación de la fe y la esperanza. En ese sentido, invitaron a los participantes a transitar el camino "con un corazón generoso, dispuesto a servir, compartir, escuchar y acompañar".

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La peregrinación representa una de las expresiones religiosas más importantes del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur santafesino. Año tras año convoca a personas de todas las edades que recorren a pie más de 60 kilómetros hasta llegar al Santuario de San Nicolás.

Preparativos para una nueva edición de la peregrinación Con las fechas ya oficializadas, comenzó la organización del operativo que acompañará el desarrollo de la caminata. En las próximas semanas se informarán los horarios de salida, los puntos de asistencia, las recomendaciones para los peregrinos y el dispositivo de seguridad previsto para garantizar el normal desarrollo del evento.