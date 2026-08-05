San Nicolás: Abren la inscripción para un taller gratuito de orientación vocacional

San Nicolás

La propuesta está destinada a estudiantes y egresados del secundario. Se desarrollará en dos jornadas y busca orientar la elección académica y profesional.

La Fundación El Valor de Vivir abrió la inscripción para un taller gratuito de orientación vocacional dirigido a estudiantes de San Nicolás de los últimos años del nivel secundario y a jóvenes que ya finalizaron sus estudios. La iniciativa busca brindar herramientas para elegir una carrera o definir un proyecto educativo y laboral con mayor seguridad.

Taller de orientación vocacional para estudiantes y egresados La propuesta está orientada a quienes atraviesan el momento de decidir qué camino seguir una vez finalizada la escuela secundaria. A través de distintas actividades, los participantes podrán reconocer sus intereses, descubrir aptitudes personales y conocer la amplia oferta de carreras y opciones de formación disponibles.

El objetivo del taller es acompañar el proceso de toma de decisiones, ofreciendo un espacio de reflexión que permita proyectar el futuro académico y profesional con mayor claridad.

Cuándo y dónde se realizará el taller gratuito Los encuentros tendrán lugar los sábados 22 y 29 de agosto, en el horario de 14:00 a 17:00, en el auditorio de CASALAB Coworking, ubicado en Urquiza 32, en la ciudad de San Nicolás. El acceso al salón es por escalera.

Desde la organización remarcaron que la participación en ambas jornadas es fundamental, ya que el taller fue diseñado como un proceso continuo en el que cada encuentro complementa el trabajo realizado en el anterior.

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La actividad es completamente gratuita, aunque los cupos son limitados. Por ese motivo, la inscripción ya se encuentra abierta y los interesados deberán registrarse a través del enlace disponible en el perfil oficial de la Fundación El Valor de Vivir. También se reciben consultas mediante WhatsApp al (336) 465-5694.

Una propuesta solidaria impulsada por la Fundación El Valor de Vivir Además de ofrecer una instancia de orientación para quienes deben definir su futuro educativo, la iniciativa incorpora un componente solidario. Los asistentes que lo deseen podrán colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a las acciones comunitarias que desarrolla la Fundación El Valor de Vivir.