San Nicolás: Una camioneta chocó contra un caballo suelto en la Ruta 188 cerca de Erézcano

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San Nicolás

El siniestro ocurrió en el kilómetro 26 de la Ruta Nacional 188. La conductora sufrió lesiones leves, el acompañante resultó ileso y el caballo murió como consecuencia del impacto.

Una camioneta Fiat Strada protagonizó este martes un accidente de tránsito al impactar contra un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 26, en cercanías de la localidad de Erézcano, partido de San Nicolás. Como consecuencia del choque, la conductora sufrió lesiones leves, mientras que el acompañante resultó ileso.

El hecho ocurrió durante la jornada de este martes en jurisdicción del Destacamento Vial San Nicolás, en un tramo de la Ruta Nacional 188 donde la presencia de animales sueltos representa un riesgo permanente para quienes transitan por la zona, especialmente durante las primeras horas de la mañana, el atardecer y la noche.

Accidente en la Ruta 188: una camioneta impactó contra un caballo De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado fue una Fiat Strada conducida por una mujer de 53 años con domicilio en la localidad de Conesa. Tras el fuerte impacto, la conductora sufrió lesiones de carácter leve y recibió asistencia en el lugar.

En tanto, el acompañante, un hombre de 28 años, también domiciliado en Conesa, no presentó heridas y resultó ileso.

El caballo, un equino mestizo macho que se encontraba sobre la calzada al momento del siniestro, murió producto del impacto y quedó tendido sobre la banquina.

Trabajó personal del Destacamento Vial San Nicolás Tras el accidente, efectivos del Destacamento Vial San Nicolás, bajo la coordinación de la subinspectora Bárbara Martín, desplegaron un operativo para asistir a los ocupantes del vehículo, preservar la escena y garantizar la seguridad del tránsito.

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Los agentes realizaron las pericias correspondientes, retiraron el animal de la zona y coordinaron las tareas necesarias para restablecer la circulación vehicular. Una vez concluidas las actuaciones, el tránsito sobre la Ruta Nacional 188 fue normalizado.

Investigan las circunstancias del siniestro y reiteran el riesgo por animales sueltos La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que interviene para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer la eventual responsabilidad del propietario del animal.

Este tipo de accidentes vuelve a poner en evidencia el peligro que representan los animales sueltos sobre las rutas de la región. La presencia de caballos, vacunos u otros ejemplares sobre la calzada constituye una de las principales causas de siniestros viales en corredores rurales, donde la escasa visibilidad y la velocidad de circulación reducen considerablemente las posibilidades de maniobra de los conductores.