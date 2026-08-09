San Nicolás: Vuelve la 10K Ternium confirmaron cuándo será la carrera

San Nicolás

La tradicional competencia se correrá el domingo 8 de noviembre en San Nicolás. Habrá pruebas de 10K competitiva y 3K participativa, en una jornada deportiva con fuerte perfil solidario.

La ciudad de San Nicolás ya comenzó a palpitar una de las citas deportivas más esperadas del año. La organización confirmó que la nueva edición de la 10K Ternium se realizará el domingo 8 de noviembre, cuando miles de corredores y familias volverán a reunirse para participar de una jornada que combina deporte, vida saludable, integración comunitaria y solidaridad.

La 10K Ternium regresa con sus tradicionales modalidades La carrera mantendrá el formato que la convirtió en un verdadero clásico del calendario deportivo nicoleño. Como en las ediciones anteriores, los participantes podrán elegir entre dos propuestas.

Por un lado, se desarrollará la competencia de 10 kilómetros, destinada a corredores que buscan un desafío deportivo y medir su rendimiento en un circuito especialmente preparado para la ocasión.

En paralelo, volverá el recorrido participativo de 3 kilómetros, pensado para quienes prefieren caminar, trotar o disfrutar de la experiencia junto a familiares y amigos, sin la exigencia de la competencia. Esta modalidad permite que personas de todas las edades puedan sumarse a la jornada.

Una carrera que se consolidó como un clásico de San Nicolás Con el paso de los años, la 10K Ternium logró transformarse en uno de los eventos deportivos más convocantes de San Nicolás y de toda la región. Cada edición reúne a miles de participantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras ciudades del país.

Además del aspecto competitivo, la propuesta se caracteriza por promover hábitos saludables, incentivar la actividad física y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

Otro de los rasgos distintivos del evento es su carácter solidario, ya que históricamente la carrera estuvo acompañada por acciones destinadas a colaborar con instituciones y organizaciones locales, fortaleciendo el compromiso social que impulsa Ternium junto con la comunidad.

Cuándo abrirán las inscripciones para la 10K Ternium 2026 Tras la confirmación de la fecha, comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la carrera. La organización informó que en las próximas semanas dará a conocer el cronograma de inscripciones, el recorrido oficial, los puntos de acreditación y el resto de los detalles logísticos del evento.

Como ocurre cada año, se espera una importante convocatoria de corredores, atletas aficionados y familias que encuentran en la 10K Ternium una oportunidad para compartir una jornada al aire libre en uno de los eventos deportivos más importantes de San Nicolás.