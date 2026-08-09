> San Pedro confirmó la grilla del Country Music Festival 2026 con artistas de siete países

Región

El tradicional festival se realizará del 25 al 27 de septiembre con entrada gratuita y más de 60 artistas de Argentina y seis países invitados.

La ciudad de San Pedro se prepara para recibir una nueva edición del Country Music Festival, uno de los eventos musicales más importantes del país dedicados al género. La organización confirmó la programación oficial de la 21ª edición, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal, con acceso libre y gratuito.

Más de 60 artistas integran la programación del Country Music Festival La organización de Country2.com presentó la grilla oficial del encuentro, que reunirá durante tres jornadas a más de sesenta artistas de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y Austria.

La apertura será el viernes 25 de septiembre desde las 12 con una intensa programación que incluirá las actuaciones de Desconectados, Bluesberry Band, Creedenciales, Tanna & The Drifters, Leyendas, Carlos Arcuri & La Ariel Arbath Band, Rebeca Caldera, The Reason, Clan Farsante y Peces del Desierto, entre muchos otros.

La primera jornada también contará con la presencia internacional de Alex Bluegrass Band (Uruguay), Walter Palurdo junto a Frank Jacket y Los de Río Seco (Chile), además de una amplia variedad de bandas nacionales que completarán el escenario hasta la noche.

Artistas internacionales serán protagonistas durante las tres jornadas El sábado 26 la actividad comenzará a las 11 con una destacada participación de músicos argentinos y extranjeros. Entre los invitados internacionales sobresalen Renegades Country Band y Sangre de Toro (Chile), Cat Lion (Austria), Adoração Country (Brasil), además de los artistas estadounidenses Savannah Rae y Mark Mackay.

Seguí leyendo Región Un hallazgo en San Pedro revela que los Granaderos a Caballo fueron reactivados en 1852

También se presentarán numerosas bandas nacionales y regionales como No Way, Hot Picking Brothers, Claudio Kleiman, Deltaboys, The Rhythm Gamblers, Angry Zeta, Yulie Ruth, Fernando Goin y No Bull Country Music, entre otras.

El domingo habrá Line Dance y un cierre internacional de primer nivel La última jornada comenzará el domingo 27 a las 10.30 con la sexta edición del encuentro de Line Dance "All Together", que volverá a desarrollarse sobre la Avenida Costanera, una de las actividades más convocantes del festival.

Durante el resto del día pasarán por el escenario Simonetta, Gabriel Gratzer, Rodeos Honky Tonk, Tommy Lira, Far West, Melody & Co., Tennessee y otros artistas, mientras que el segmento internacional estará integrado por Orlando Curti & The Groove Seekers, Dieter Baumgärtner (Brasil), Mistysa (Chile-Canadá), Sun & The Saint y Hobo Cane (Estados Unidos), Countruck Band (Brasil) y el cierre especial de la cantante estadounidense Morgan Myles.