San Nicolás: Paro en la UTN, docentes y no docentes suspenderán las actividades este miércoles 12 de agosto

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San Nicolás

La medida de fuerza de 24 horas convocada por FAGDUT y FATUN afectará el funcionamiento de la Facultad Regional San Nicolás en reclamo por el financiamiento universitario.

Los docentes y el personal no docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizarán un paro de 24 horas este miércoles 12 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida impactará en la actividad académica y administrativa de la Facultad Regional San Nicolás y forma parte del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro nacional en la UTN con impacto en San Nicolás La Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) confirmó la huelga tras conocer el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. La organización sostiene que, pese a las resoluciones judiciales, el Gobierno nacional continúa sin cumplir con la norma.

En paralelo, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, anunció una medida de fuerza para la misma jornada. Desde el gremio señalaron que el Ejecutivo no acata las resoluciones judiciales ni garantiza los recursos comprometidos para el funcionamiento de las universidades.

Como consecuencia, durante el miércoles se verán afectadas las actividades académicas y administrativas en la Facultad Regional San Nicolás de la UTN.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario Desde FAGDUT destacaron que la Justicia volvió a respaldar el reclamo universitario al dejar firme la medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución se produjo luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.

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El secretario general del gremio, Ricardo Mozzi, sostuvo que el Gobierno continúa incumpliendo la legislación vigente y cuestionó la falta de actualización salarial para los docentes universitarios, cuyos haberes de julio se liquidaron sin incrementos respecto del mes anterior.

"Vamos a endurecer nuestras medidas hasta que Milei cumpla la ley. No tienen más artilugios para seguir postergando", afirmó el dirigente sindical.

Universidades: nueva jornada de protesta el 19 de agosto El conflicto continuará la próxima semana. El miércoles 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, motivo por el cual el Frente Sindical Universitario llevará adelante una jornada nacional de visibilización para exponer la situación que atraviesan las universidades públicas y sus trabajadores.