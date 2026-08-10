> San Nicolás realiza una nueva jornada de recolección de residuos electrónicos este martes

San Nicolás

La Municipalidad recibirá residuos electrónicos en el Empedrado de la Costanera de 12:00 a 18:00. Qué elementos se pueden llevar y cuáles no.

La Municipalidad de San Nicolás realizará este martes 11 de agosto una nueva jornada de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa que busca promover el reciclado y la correcta disposición de equipos en desuso. La actividad se desarrollará de 12:00 a 18:00 en el Empedrado de la Costanera y estará abierta a toda la comunidad.

La campaña forma parte de las acciones ambientales impulsadas por el municipio para reducir el impacto que generan los residuos electrónicos cuando son descartados junto con la basura domiciliaria. A través de esta propuesta, los vecinos podrán entregar de manera gratuita distintos dispositivos que ya no funcionan o que quedaron obsoletos, evitando que sus componentes contaminen el ambiente.

Qué residuos electrónicos recibirán en la campaña de San Nicolás Durante la jornada, el personal municipal recibirá una amplia variedad de aparatos eléctricos y electrónicos de uso cotidiano. Entre ellos se encuentran:

Celulares.

Computadoras y sus componentes.

Televisores.

Cámaras fotográficas y de video.

Radios.

Cargadores.

Cables.

Pequeños electrodomésticos.

Todos estos elementos serán posteriormente clasificados para su tratamiento y reciclado, evitando que materiales potencialmente contaminantes lleguen a basurales o espacios públicos.

Qué elementos no serán aceptados durante la recolección Desde la Municipalidad aclararon que existen algunos residuos que no podrán ser entregados durante esta campaña debido a que requieren un tratamiento específico.

En ese sentido, informaron que no se recibirán pilas, baterías ni tóners de impresora. Por ese motivo, solicitaron a los vecinos revisar previamente los elementos que llevarán hasta el punto de recepción para evitar inconvenientes.

Estos materiales cuentan con circuitos de disposición diferenciados debido a las sustancias que contienen y al riesgo ambiental que representan si no son tratados correctamente.

Por qué es importante reciclar los residuos electrónicos Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen uno de los tipos de desechos que más crece en todo el mundo debido al constante avance de la tecnología y al recambio de dispositivos.

Muchos de estos equipos contienen metales pesados, plásticos y otros componentes que, si son descartados de manera inadecuada, pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua. Al mismo tiempo, poseen materiales que pueden recuperarse y reutilizarse mediante procesos de reciclado, reduciendo la extracción de nuevos recursos naturales.

Con este tipo de campañas, el Municipio busca fomentar hábitos de consumo responsables y generar conciencia sobre la importancia de separar correctamente los residuos especiales.