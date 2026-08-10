Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
San Nicolás

El río Paraná alcanzó en San Nicolás su nivel más alto de 2026 y luego comenzó a descender

El Paraná llegó a 2,34 metros el sábado, el registro más alto del año en San Nicolás. Este domingo descendió a 2,22 metros y continúa lejos del nivel de alerta.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
10 de agosto de 2026 a las 09:34 a. m.
El río Paraná alcanzó en San Nicolás su nivel más alto de 2026 y luego comenzó a descender

El río Paraná registró este sábado en San Nicolás la mayor altura de 2026 al alcanzar los 2,34 metros, según las mediciones de Prefectura Naval Argentina. Aunque este domingo el nivel comenzó a descender hasta los 2,22 metros, las autoridades remarcaron que la situación permanece muy por debajo de los valores de alerta y evacuación.

El Paraná marcó el registro más alto del año en San Nicolás

La medición realizada el sábado 8 de agosto ubicó al río Paraná en 2,34 metros, convirtiéndose en la marca más elevada registrada en lo que va de 2026 en el puerto de San Nicolás.

Publicidad

Las mas leidas de San Nicolás

1

San Nicolás: Una camioneta chocó contra un caballo suelto en la Ruta 188 cerca de Erézcano

5/8, 08:58 a. m.
San Nicolás: Una camioneta chocó contra un caballo suelto en la Ruta 188 cerca de Erézcano
2

La Peregrinación Rosario–San Nicolás ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

5/8, 07:30 p. m.
La Peregrinación Rosario–San Nicolás ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre
3

Agenda cultural en San Nicolás: teatro, música, ferias y propuestas para disfrutar hasta el domingo

6/8, 07:00 p. m.
Agenda cultural en San Nicolás: teatro, música, ferias y propuestas para disfrutar hasta el domingo
4

San Nicolás: Vuelve la 10K Ternium confirmaron cuándo será la carrera

9/8, 06:30 p. m.
San Nicolás: Vuelve la 10K Ternium confirmaron cuándo será la carrera
5

San Nicolás: El Turismo Pista regresa a la ciudad con la Carrera de los 300 Pilotos y entrada gratuita

30/7, 07:06 p. m.
San Nicolás: El Turismo Pista regresa a la ciudad con la Carrera de los 300 Pilotos y entrada gratuita

El incremento representó una suba de 12 centímetros respecto del registro previo, que había sido de 2,22 metros, confirmando la tendencia de crecimiento que el curso de agua venía mostrando durante los últimos días.

El nivel del río comenzó a descender este domingo

De acuerdo con la última medición de Prefectura Naval Argentina, correspondiente a la medianoche del domingo 9 de agosto, el Paraná descendió hasta los 2,22 metros. El valor representa una baja de ocho centímetros en comparación con los 2,30 metros registrados durante la tarde del sábado.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás: Paro en la UTN, docentes y no docentes suspenderán las actividades este miércoles 12 de agosto
San Nicolás

San Nicolás: Paro en la UTN, docentes y no docentes suspenderán las actividades este miércoles 12 de agosto

El comportamiento del río refleja una tendencia descendente luego de alcanzar el pico máximo del fin de semana, aunque sigue por encima de los valores registrados durante buena parte del año.

El río permanece lejos de los niveles de alerta y evacuación

A pesar del repunte observado en los últimos días, el Paraná continúa muy por debajo de los niveles considerados de riesgo para San Nicolás. Prefectura Naval establece el nivel de alerta en 4,20 metros y el de evacuación en 5 metros.

Publicidad

La evolución del río dependerá de las condiciones hidrológicas de toda la cuenca y del comportamiento de los caudales aguas arriba, por lo que el monitoreo continuará de manera permanente durante los próximos días.

San NicolásPrefectura Naval ArgentinaRIO PARANÁ
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...