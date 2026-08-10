El río Paraná alcanzó en San Nicolás su nivel más alto de 2026 y luego comenzó a descender

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San Nicolás

El Paraná llegó a 2,34 metros el sábado, el registro más alto del año en San Nicolás. Este domingo descendió a 2,22 metros y continúa lejos del nivel de alerta.

10 de agosto de 2026 a las 09:34 a. m.

10 de agosto de 2026 a las 09:34 a. m.

El río Paraná registró este sábado en San Nicolás la mayor altura de 2026 al alcanzar los 2,34 metros, según las mediciones de Prefectura Naval Argentina. Aunque este domingo el nivel comenzó a descender hasta los 2,22 metros, las autoridades remarcaron que la situación permanece muy por debajo de los valores de alerta y evacuación.

El Paraná marcó el registro más alto del año en San Nicolás La medición realizada el sábado 8 de agosto ubicó al río Paraná en 2,34 metros, convirtiéndose en la marca más elevada registrada en lo que va de 2026 en el puerto de San Nicolás.

El incremento representó una suba de 12 centímetros respecto del registro previo, que había sido de 2,22 metros, confirmando la tendencia de crecimiento que el curso de agua venía mostrando durante los últimos días.

El nivel del río comenzó a descender este domingo De acuerdo con la última medición de Prefectura Naval Argentina, correspondiente a la medianoche del domingo 9 de agosto, el Paraná descendió hasta los 2,22 metros. El valor representa una baja de ocho centímetros en comparación con los 2,30 metros registrados durante la tarde del sábado.

El comportamiento del río refleja una tendencia descendente luego de alcanzar el pico máximo del fin de semana, aunque sigue por encima de los valores registrados durante buena parte del año.

El río permanece lejos de los niveles de alerta y evacuación A pesar del repunte observado en los últimos días, el Paraná continúa muy por debajo de los niveles considerados de riesgo para San Nicolás. Prefectura Naval establece el nivel de alerta en 4,20 metros y el de evacuación en 5 metros.